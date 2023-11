Top des meilleurs smartphones pliants : notre sélection de Noël

Vous cherchez un smartphone pliant pour profiter de l’adaptabilité et la praticien du form factor ? Mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? Aux prix auxquels ces produits sont vendus, vous avez raison d’hésiter. Si les modèles disponibles ne sont pas si nombreux, les différences entre les marques peuvent parfois être lourdes de conséquence. Mais Phonandroid est là pour vous aider à faire votre choix.

Les écrans pliants ont apporté aux smartphones comme un vent de fraicheur. Avant eux, vous ne pouviez acheter qu’un modèle type « bar type » classique, avec un grand écran tactile rigide en façade. Depuis, vous avez le choix entre deux form factors. Les pliants de type Fold et les pliants de type Flip. Les premiers combinent le confort d’une tablette avec la portabilité d’un smartphone. Les seconds offrent un grand écran dans un smartphone extrêmement compact.

Ces smartphones ont tous un point commun. Ils sont chers. Le modèle le moins cher est le Razr 40, proposé à son lancement à 899 euros (et négociable aujourd'hui sous la barre des 700 euros). Et le modèle le plus cher est proposé à 2199 euros. C’est le Mate X3 de Huawei. Dans ce guide, nous vous proposons deux smartphones pour chaque form factor afin de vous offrir du choix. Et naturellement, tous les smartphones présentés ici ont tous été testés par la rédaction.

Notre sélection de smartphones pliants de type Flip

Motorola Razr 40 Ultra

Prix : 1199 euros

Avec le Razr 2022, Motorola a clairement bousculé Samsung. Son grand écran en façade a démontré toute l’importance de l’expérience offerte par un smartphone de type Flip quand il reste plié. Même si Samsung a corrigé sa copie en augmentant la surface d’affichage de l’écran externe du Galaxy Z Flip 5, la firme coréenne ne fait qu’une partie du chemin. Et cela donne l’avantage au Razr 40 Ultra, digne successeur du Razr 2022.

Le Razr 40 Ultra reprend tous les points forts de son prédécesseur, notamment son écran externe et tous les outils nécessaires pour en profiter pleinement. Si les usages sont toujours extrêmement variés, Motorola a également simplifié l’accès aux usages quotidiens de cet écran externe. Résultat : les néophytes peuvent en profiter tout autant que les experts. Pour le reste, Motorola a également amélioré le design du smartphone, le rendant plus universel. Et ça aussi, c’est une bonne nouvelle.

Plus :

Le nouveau design plus universel et plus fluide

L’écran externe toujours plus grand et plus utile

La compatibilité Dolby Atmos

Moins :

La netteté en photo

Les deux ans de mise à jour d’Android seulement

Le manque de stabilité des performances

Samsung Galaxy Z Flip 5

Prix : à partir de 1199 euros

Que de chemin parcouru entre le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Flip 5 ! En deux ans, Samsung a réussi à corriger de nombreux défauts de son smartphone pliant bijou. De gadget pour les « early adopters », le Flip est redevenu la référence de son segment à qui il a donné son nom. Cette itération 2023 est surtout marqué par un changement de posture chez Samsung : face à Motorola, Oppo et Huawei, la firme doit se renouveler et trouver de nouveaux arguments pour convaincre.

Le Z Flip 5 est donc le premier Flip de Samsung à changer visuellement d’ergonomie. Si l’expérience offerte par l’écran interne reste identique, c’est l’écran externe qui est mis en valeur. Il est beaucoup plus grand et plus interactif. Samsung ouvre les usages possibles avec cette dalle, mais choisit de ne pas aller jusqu’à une compatibilité totale avec les applications Android, contrairement à Motorola. Le but est d’accompagner, de guider. Et ça marche.

Plus :

L’écran externe plus grand et plus interactif

L’interface pensée pour un form factor évolutif

Le design affiné et les finitions exemplaires

Moins :

La partie photo toujours en retrait

La chauffe du processeur marquée

Le mauvais positionnement du lecteur d’empreinte

Notre sélection de smartphones pliants de type Fold

Samsung Galaxy Z Fold 5

Prix : A partir de 1899 €

Avec la gamme Fold, Samsung a peaufiné la recette au fil des itérations, améliorant le châssis, l’écran pliable, la charnière, la pliure et surtout l’expérience globale. Il y a une vraie différence entre l’interface des Fold et celle de la concurrence. Samsung intègre depuis la première itération du Fold des services liés au form factor. L’affichage de plusieurs applications en même temps, le passage d’un écran à autre avec la même application, la prise en charge de l’ouverture partielle de la charnière, etc.

Et cela s’est enrichi avec le stylet tactile. Depuis le Galaxy Z Fold 3, il est possible de prendre des notes avec un S-Pen et d’interagir avec le système d’exploitation comme ce fut le cas avec les Galaxy Note (et ensuite avec les S Ultra). Si le Galaxy Z Fold 5 fait partie de cette sélection, c’est avant tout parce qu’il bénéficie de la longue expérience de Samsung. Mais sachez que le Z Fold 5 est très proche du Galaxy Z Fold 4, outre un changement de plate-forme, passant du Snapdragon 8+ Gen 1 au Snapdragon 8 Gen 2 et un design très légèrement remanié.

Plus :

L’interface intelligemment pensée pour le Fold

L’excellente charnière

La compatibilité avec le S-Pen

La belle expérience audio

Moins :

La partie photo pas à la hauteur vis-à-vis du prix

Le stylet S-Pen non fourni avec le produit

L’autonomie pas toujours à la hauteur

Oneplus Open

Prix : 1849 euros

Il existe plusieurs alternatives au Galaxy Z Fold 5 en France. Le Mate X3 de Huawei, excellent smartphone bridé par son incompatibilité avec Google. Le Magic Vs de Honor qui mériterait vraiment d’être remplacé par le récent Magic V2. Le Pixel Fold, le premier smartphone pliant de Google. Et le OnePlus Open. Ce dernier est selon nous la meilleure alternative à l’offre de Samsung. Sa fiche technique est complète et très qualitative, même si elle risque de pâtir de la concurrence dès le début 2024. Une remarque qui touche aussi les autres modèles cités ici.

Le OnePlus Open se distingue cependant de la concurrence par un travail prononcé sur l’écran interne. D’une part le calibrage des couleurs est très bon. Et d’autre part la pliure est extrêmement discrète. Nous voyons là le fruit du travail d’Oppo dans ce domaine. Au-delà de l’écran, l’Open offre une expérience où l’exploitation du form factor est certes moins aboutie que celle du Z Fold 5, mais elle reste bonne est complète.

Plus :

Un écran interne de très bonne qualité

Une interface logicielle épurée et efficace

Un bouton matériel coulissant très pratique

Moins :

Une coque brillante et salissante

Une expérience audio sans éclat

Quelques imperfections en photo