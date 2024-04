Le Xiaomi 15 pourrait être propulsé par le Snapdragon 8 Gen 4, T-Mobile veut lutter contre le SIM swapping, c’est le récap’ de la semaine

Le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm devrait intégrer le Xiaomi 15, un opérateur veut empêcher l’échange de cartes SIM par des pirates, la Tesla Model 3 Performance est conçue pour les amateurs de conduite sportive, c’est le récap’ de la semaine.

T-Mobile déploie une sécurité pour lutter contre le phénomène du SIM swapping, les capacités dynamiques de la Tesla Model 3 Performance 2025 sont impressionnantes et une fuite lève le voile sur le premier smartphone à profiter du Snapdragon 8 Gen 4. On fait le point sur la prochaine mise à jour de Windows 10 et on vous explique comment installer Windows 11 sur un PC non compatible en un seul clic.

T-Mobile veut se battre contre le SIM swapping

Le SIM swapping est un moyen utilisé par les pirates pour se faire passer pour vous, récupérer vos codes de sécurité, vos mots de passe, vos contacts… Les escrocs contactent votre opérateur, transmettent vos noms et prénoms, prétextent une perte ou un vol et récupèrent une nouvelle carte de SIM. L’opérateur américain T-Mobile semble avoir trouvé une solution pour lutter contre le SIM swapping, basée sur l’outil Account Change Engine et l’intelligence artificielle.

Lire : Cet opérateur va rendre le SIM swapping bien plus difficile, voici comment

Windows 10 : Microsoft simplifie la vie des utilisateurs

Microsoft devrait réjouir les utilisateurs de Windows 10 dont la connexion est lente. En effet, les mises à jour sont souvent très lourdes et le temps de téléchargement peut être particulièrement long pour les bandes passantes limitées. Mais la dernière mise à jour cumulative de Windows 10 est plus légère de 20% et son installation devrait être donc plus rapide que d’habitude.

Lire : Windows 10 : les mises à jour vont s’installer beaucoup plus rapidement à partir de maintenant

La Tesla Model 3 Performance impressionne par ses capacités dynamiques

À peine dévoilée, Rory Reid de AutoTrader a pu tester la Tesla Model 3 Performance, annoncée comme une voiture puissante, dynamique et conçue pour les amateurs de vitesse. Tesla semble avoir tenu ses promesses. En effet, Rory confirme une tenue de route fantastique, une excellente adhérence même à grande vitesse et une stabilité accrue. De quoi régaler les fans de conduite sportive.

Lire : Tesla Model 3 Performance : sa tenue de route est si efficace que même un pilote n’arrive pas à la faire déraper

Le Xiaomi 15 pourrait être propulsé par le Snapdragon 8 Gen 4

La nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm devrait bientôt être dévoilée par le constructeur et une fuite récente lève le voile sur le nom du premier smartphone qui pourrait être propulsé par la puce. Le célèbre leaker Yogesh Brar affirme que c’est probablement le Xiaomi 15 qui intégrera le Snapdragon 8 Gen 4. En Occident, les premiers smartphones à être propulsés par la puce pourraient être les Galaxy S25.

Lire : On connaît le premier smartphone qui sera équipé du Snapdragon 8 Gen 4 et ce n’est pas une surprise

Installez Windows 11 en un clic sur n’importe quel PC

Si Microsoft exige de votre PC une configuration minimale pour profiter de Windows 11, il existe une solution pour installer le système sur votre machine, même si elle n’est pas compatible. C’est Bob Pony qui a partagé sa trouvaille sur X (Twitter). Il suffit finalement de cliquer sur Windows 11 IoT Enterprise lorsque vous sélectionnez la version du système à installer.

Lire : Windows 11 : installer le système sur un PC non compatible se fait en un clic, voici comment

Nos tests de la semaine

Fluentalk T1 Mini : un compagnon fidèle pour vos voyages

Vous êtes un grand voyageur et vous cherchez un appareil léger, compact, autonome et performant ? Le Fluentalk T1 Mini est fait pour vous. Les traductions sont fiables et rapides, plusieurs dizaines de langues sont reconnues et la batterie tient toute la journée. Évidemment, ce gadget ne vaut pas un smartphone en matière de reconnaissance visuelle et OCR. Parmi les défauts notables, on retient les voix uniquement féminines, l’impossibilité de saisir du texte et l’absence de couverture mobile dans certains pays.

Lire : Test Fluentalk T1 Mini : le compagnon polyglotte de voyage

Vakole CO20 MAX : puissance et bonne autonomie

Le Vakole CO20 MAX est un vélo électrique pliant dont nous avons apprécié le look atypique, la qualité générale, le bel écran de contrôle et l’autonomie correcte. Lors de notre test, nous avons toutefois constaté que le confort était relatif et si vous cherchez un vélo à assistance électrique léger, notez que le Vakole est très lourd. Un VAE un peu cher puisqu’il est venu 1699 euros, qui pourrait toutefois séduire les amateurs de sensations fortes.

Lire : Test Vakole CO20 MAX : un vélo électrique pliant, puissant et astucieux

Xiaomi Robot Vacuum X20+ : un très bon rapport qualité/prix

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur complet, puissant et abordable, vous pourriez être séduit par ce modèle de Xiaomi. En effet le Robot Vacuum X20+ offre une aspiration efficace, une navigation précise et une application riche en fonctionnalités. Attention, le lavage n’est pas toujours efficace et vous devrez vous passer du séchage à air chaud ou de la détection automatique des tapis.

Lire : Test Xiaomi Robot Vacuum X20+ : un aspirateur puissant, complet et abordable, qui dit mieux ?