Top 3 des smartphones de 500 à 1000 euros : notre sélection de Noël

Noël approche à grands pas, et vous êtes déjà peut-être à la recherche du cadeau parfait. 2023 a été une année remplie de smartphones plus étonnants les uns que les autres, et nous avons donc décidé aujourd’hui de mettre en avant trois d’entre eux. Testés et approuvés par nos journalistes, tous sont vendus en France dans une fourchette de prix allant de 500 à 1000 euros.

Il est parfois difficile de décider quel modèle choisir, tant ceux-ci sont nombreux et difficiles à différencier si vous ne comprenez pas le charabia des fiches techniques. Ce guide de Noël devrait donc vous aider. C’est parti.

La valeur sûre : le Pixel 8

Prix : 800 euros

Le Pixel 8 est le plus récent du lot, et sûrement celui que nous pouvons conseiller à quiconque. L’appareil de Google se démarque surtout de ses concurrents grâce à ses fonctionnalités exclusives boostées à l’IA, qui pourraient pour certaines redéfinir l’utilisation de votre smartphone. Le Pixel 8 peut compter sur le savoir-faire de Google pour vous séduire, que ce soit avec son magnifique écran ou ses performances photo de haut vol. Il est pour nous un incontournable de l’année avec le Pixel 8 Pro, le modèle le plus haut de gamme, et celui que vous pouvez garder le plus longtemps grâce à son suivi logiciel record.

Ses points forts :

L’écran parfaitement calibré

Les performances photo époustouflantes

Les 7 ans de mises à jour logicielles

Ses points faibles :

Pas aussi puissant que les meilleurs smartphones haut de gamme

L’autonomie assez juste

Les haut-parleurs qui manquent de punch

Le bijou technologique : le Xiaomi 13T Pro

Prix : 800 euros

On connait Xiaomi pour ses smartphones aux rapports qualité-prix presque toujours imbattables, et le Xiaomi 13T Pro ne fait pas exception à la règle. Il s’agit de l’appareil qui veut tout faire, au risque d’en faire trop, tant chaque aspect de la fiche technique frôle ce qui se fait de mieux sur le marché. Plus qu’une simple évolution, le smartphone a su corriger la plupart des défauts de la génération précédente. Mieux encore, celui-ci risque de s’améliorer encore davantage dès l’année prochaine, avec le déploiement du nouveau système HyperOS de Xiaomi. Il s’agit véritablement d’un smartphone pour ceux qui sont à la recherche des meilleures performances, sans pour autant sacrifier le reste de la fiche technique.

Ses points forts :

Un monstre de puissance, parfait pour le gaming

Un des écrans les plus fluides et lumineux du marché

La recharge 120W ultra rapide

Ses points faibles :

Pas de recharge sans fil

Une partie photo un peu capricieuse dans certaines situations

Le capteur selfie, en dessous de la concurrence

L’outsider : le Nothing Phone 2

Prix : 680 euros

Vous aussi vous trouvez que tous les smartphones se ressemblent et n’ont pas grand-chose de particulier par rapport à leurs rivaux ? Vous n’êtes pas seuls. Nothing s’attèle depuis deux ans maintenant à proposer des appareils assez uniques en leur genre. Ceux-ci ne sont ni les plus puissants ni les meilleurs dans tous les domaines. Ils misent plutôt sur un design hors du commun pour séduire, avec leur dos en verre transparent et leur système de LED Glyph qui s’illumine à chaque notification. Vous recherchez un smartphone qui se démarque des autres ? Le Nothing Phone (2) est probablement fait pour vous.

Ses points forts :

Son design atypique

Son bel écran aux bordures homogènes

Glyph, qui ne se contente pas d’être un gadget

Ses points faibles :

Une partie photo pas très impressionnante

Un processeur moins puissant que les autres

Un suivi logiciel moins long