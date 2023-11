Trois PC portables gamers qui envoient du lourd : notre sélection de Noël

Vous cherchez un bon PC portable gamer pour Noël ? Vous êtes prêt à casser votre tirelire pour faire plaisir à un proche… ou à vous-même ? Nous vous avons sélectionné trois ordinateurs de jeux sortis en 2023. Des machines testées et approuvées par nos journalistes experts et dédiés à tous les budgets.

Noël approche et vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau ? Pas de panique, Phonandroid est là pour vous aider ! Nous vous concoctons plusieurs guides afin de vous aiguiller, que ce soit pour acheter des téléphones, des consoles portables ou encore des écouteurs. Aujourd’hui, on s’intéresse aux PC portables gaming.

Le monde du PC, c’est la jungle. Il y a de tout et n’importe quoi et quand on ne s’y connaît pas, cela peut vite devenir l’enfer. Qui plus est, les tarifs des laptop gaming sont forcément élevés, on n’a donc pas envie de se tromper ! Dans ce top 3, nous remettons en avant des ordinateurs que nous avons testé cette année, des produits approuvés par nos journalistes. En d'autres termes, des valeurs sûres ! C’est parti !

Le meilleur rapport qualité/prix : l’Asus TUF A15

Prix : environ 1300 euros

La gamme TUF d’Asus permet au constructeur de proposer des PC portables gamers à pas chers. S’ils n’ont pas forcément les dernières innovations réservées aux ROG, les TUF n’en sont pas moins d’excellents produits. Le TUF A15, testé dans nos colonnes il y a peu, nous a séduit pour ses performances à un prix raisonnable. C’est le modèle doté d’un Ryzen 7 et d’une RTX 4070 qui est passé dans nos colonnes, une configuration suffisante pour faire tourner tous les gros jeux du marché en ultra.

Ses points forts :

Son prix

Son look discret

Une ventilation efficace

Ses points faibles :

Un châssis en plastique

Une luminosité limitée de l’écran

Un son médiocre

La valeur sûre : l’Alienware M16

Prix : à partir de 1799 euros

Avec le M16, Alienware nous sert une fois de plus un PC au châssis hors du commun. On retrouve ainsi ce design si propre à la marque dans un format de 16 pouces, avec des finitions extrêmement soignées. Notre modèle de test disposait d’un processeur Intel Core i7 ainsi que d’une RTX 4060. Il faut ajouter à cela un écran de 16 pouces QHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, idéal pour les jeux compétitifs. Alienware oblige, il est bardé de LEDs pour se la péter pendant les LAN.

Ses points forts :

Son design hors du commun

Sa puissance

Le taux de rafraîchissement de l’écran

Ses points faibles

Une aération qui aurait pu être plus soignée

Le clavier pas terrible

La luminosité limitée de l’écran

Le top du top : le Razer Blade 16

Prix : à partir de 3 399 euros

Si vous voulez le meilleur du meilleur sans concessions et que vous n’avez pas peur de vider votre compte en banque, vous pouvez sans souci vous tourner vers le Razer Blade 16. C’est tout simplement le coup de cœur de la rédac. Son design est impeccable, son écran mini-LED est à tomber et surtout, il est ultra puissant et gère parfaitement la chaleur. Alors oui, il est cher, mais il vaut son prix. A réserver à l’élite.

Ses points forts :

Son design sobre

Son écran de toute beauté

Sa puissance

Ses points faibles :

Un peu bruyant

Le logiciel Razer Synapse obligatoire, une vraie tannée

Le prix XXL