3 pépites du jeu vidéo à offrir sans se ruiner : notre sélection de Noël

À l’approche de Noël, vous cherchez peut-être un jeu vidéo à offrir à un proche passionné. Seulement voilà : les prix peuvent rapidement s’envoler ! Heureusement, il existe de véritables pépites méconnues, qui feront autant plaisir au destinataire du cadeau qu’à votre portefeuille. Voici nos préférés de l’année 2023.

C’est bientôt l’heure de faire vos cadeaux de Noël. Et comme chaque année, vous faites probablement face à deux galères : trouver un cadeau à offrir à ce proche dont vous ne connaissez que vaguement les goûts, et tenter de ne pas faire imploser votre compte en banque. Ça tombe bien, Phonandroid se propose de régler ces deux soucis épineux. Pendant plusieurs jours, nous vous présentons une sélection des meilleurs appareils tech et jeu vidéo de l’année.

Justement, pour tous ceux qui cherchent des idées en rapport avec le jeu vidéo sans y connaître grand-chose, vous êtes servis. Nous vous avons déjà dressé la liste des trois meilleures consoles portables et une sélection des meilleurs blockbusters de 2023 est en préparation. Mais aujourd’hui, on pense également à votre portefeuille. Voici donc notre top 3 des meilleurs jeux indépendants sortis cette année, pour un budget maximal de 25 €.

Pour les fans d’escalades : Jusant

Prix : 24,99 €

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X/S

Durée : entre 4 et 6 heures

Nous avons tellement aimé Jusant que nous nous sommes sentis obligés d’écrire un article complet pour vanter ses mérites. À nos yeux, il s’agit sans aucun doute du meilleur jeu indépendant de 2023. Développé par Don't Nod (les créateurs de Life is Strange), ce jeu d’escalade est, en réalité bien plus que cela. Fable écologique, conte onirique et réflexion sur notre environnement naturel et sociétal, Jusant est tout cela.

Jusant se déroule dans un monde complètement dépourvu d’eau. Le personnage incarné par le joueur, accompagné d’une petite bestiole, se charge alors de grimper au sommet d’une gigantesque falaise pour tenter de ramener la pluie. Si l’on n’y fait, concrètement, que grimper, Jusant propose également des décors absolument somptueux, magnifiés par une des meilleures bandes-son de l’année.

À offrir à un(e) joueur (se) qui :

recherche une expérience calme et contemplative

ne veut pas de jeux difficiles

est adepte de la narration cryptique

Pour les linguistes en herbe : Chants of Senaar

Prix : 19,99 €

Plateformes : PC, PS4/PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Durée : entre 10 et 20 heures

Il y a beaucoup de Return of the Obra Dinn dans Chants of Senaar. Le concept est en effet le même : armé d’un petit carnet et de son esprit de déduction, le joueur va devoir deviner les associations de mots et de croquis, que le jeu viendra valider par groupes. Point d’enquête dans Chants of Senaar ceci dit. Ici, il va plutôt s’agir de comprendre ce que l’on vous raconte.

En effet, vous commencez le jeu en vous réveillant dans un lieu inconnu, jusqu’à comprendre petit à petit que vous êtes au pied d’une tour que vous allez devoir grimper (encore !). Pour cela, vous allez devoir parler aux habitants des lieux. Mais il y a un twist : vous ne comprenez pas un mot de ce qu’ils vous disent. À force d’exploration et de déduction, il vous faudra alors déchiffrer l’alphabet de cette (ces ?) langue étrangère pour enfin vous sortir de là.

À offrir à un(e) joueur (se) qui :

adore les puzzles

aime se retrouver dans l’inconnu

n’a pas peur de parler à tout le monde

Pour les amateurs de tarot : The Cosmic Wheel Sisterhood

Prix : 17,49 €

Plateformes : PC, Nintendo Switch

Durée : entre 6 et 10 heures

The Cosmic Wheel Sisterhood est une expérience particulière — ce qui n’étonnera pas les joueurs connaissant déjà Deconstructeam, le studio à l’origine du très apprécié The Red Strings Club. Le jeu raconte l’histoire de Fortuna, une sorcière qui se retrouve bannie sur un astéroïde pendant 1000 ans. Pour retrouver ses pouvoirs, elle s’allie avec une entité cosmique, qui lui permet alors de créer ses propres carets de tarot, renfermant chacune une puissante magie.

Au joueur, dès lors, de combiner les différents éléments à sa disposition pour créer des cartes qui lui permettront de lire l’avenir. Au fur et à mesure, plusieurs personnes se présenteront devant vous pour connaître leur futur. Vous en apprendrez alors plus sur leur vie et découvrirez des histoires touchantes. Bien évidemment, vous en apprendrez également plus sur Fortuna, via des flashbacks qui vous révèleront ses secrets les mieux gardés.

À offrir à un(e) joueur (se) qui :

est friand de pixel art

a toujours rêvé d’être une sorcière

souhaite lire l’avenir

Mentions honorables

Nous n’avons bien sûr pas pu mettre tous les titres auxquels nous avons joué cette année et qui méritaient pourtant tout autant leur place que notre sélection finale. Voici donc quelques mentions honorables :

Cocoon (22,99€) : jeu de puzzle sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch

(22,99€) : jeu de puzzle sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch Humanity (29,99€) : jeu de puzzle sur PC et PS4/PS5

(29,99€) : jeu de puzzle sur PC et PS4/PS5 Decarnation (14,99€) : jeu d’horreur sur PC et Nintendo Switch

(14,99€) : jeu d’horreur sur PC et Nintendo Switch Blasphemous 2 (29,99€) : jeu d’action et de plateformes sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch

(29,99€) : jeu d’action et de plateformes sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch El Paso, Elsewhere (19,59 €) : jeu de tir sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S

(19,59 €) : jeu de tir sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S Shadow Gambit: The Cursed Crew (39,99€) : jeu d'infiltration sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S

(39,99€) : jeu d'infiltration sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S Endless Dungeon (29,99€) : jeu d'action roguelite sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch

Attention toutefois, certains des jeux cités n’ont pas encore d’édition physique. Prenez donc soin de sélectionner l’option Offrir et d’indiquer les coordonnées de votre proche dans la boutique de votre choix au moment de l’achat.