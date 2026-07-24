Gemini Live s’apprêterait à effacer sa limite la plus frustrante pour les utilisateurs pressés

Le mode conversationnel de Gemini progresse à vitesse grand V depuis son lancement. Google planche déjà sur une évolution repérée dans le code de son application. Elle supprimerait le détour le plus agaçant du quotidien.

Google enrichit son assistant conversationnel à un rythme soutenu depuis plusieurs mois. La firme de Mountain View multiplie les fonctions capables de rendre Gemini plus autonome au quotidien. Le moteur gagne en puissance de raisonnement et se connecte à des services extérieurs. Gemini a récemment reçu un réglage du niveau de réflexion et une ouverture vers des applications tierces, signe de cette accélération. Chaque version de l'application mobile apporte son lot d'ajustements. Le mode vocal suit exactement la même trajectoire.

Gemini Live permet de dialoguer à voix haute avec l'assistant de Google. La fonction exploite la caméra du smartphone ou le partage d'écran pour fournir du contexte à l'intelligence artificielle. Elle sait aussi puiser des informations dans Maps, Agenda, Keep Notes et Tasks. Preuve de son importance, le mode vocal de Gemini s'invite désormais jusque dans la dernière enceinte connectée du géant américain. Mais un obstacle persiste pourtant depuis ses débuts.

Gemini Live accepterait les fichiers du smartphone et les documents stockés sur Google Drive

Aucun fichier ne peut aujourd'hui être joint à une discussion vocale avec Gemini Live. Il faut quitter la conversation et basculer vers un échange écrit classique pour transmettre un document. La manipulation casse le rythme de l'échange. Selon Android Authority, la version 17.43.11 de l'application Google contient les traces d'un correctif. Un nouveau bouton remplacerait celui du partage d'écran et ouvrirait un menu élargi. Cette liste proposerait trois entrées distinctes. L'utilisateur pourrait diffuser son écran, envoyer une photo stockée sur son smartphone, ou encore récupérer un document hébergé sur Google Drive.

Le bouton reste inactif pour le moment et ne génère aucune réponse basée sur un document joint. Son apparence ne reprend pas non plus le nouveau langage visuel repéré en parallèle dans Gemini Live. Ces deux éléments laissent penser que le déploiement prendra encore du temps. Google n'a communiqué aucun calendrier ni confirmé cette évolution. Les fonctions repérées dans le code d'une application ne rejoignent pas toujours la version publique. Cette option comblerait toutefois un manque signalé depuis longtemps par les habitués du mode vocal.