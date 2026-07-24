Microsoft fait plier LG, qui va supprimer la publicité McAfee de ses écrans sur Windows

Sur demande de Microsoft, LG a accepté d'arrêter de diffuser de la publicité pour McAfee dans son application Windows pour moniteur.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que la grogne montait chez les utilisateurs de moniteurs PC de la marque LG. Quand branché à un ordinateur Windows, l'écran provoque l'installation automatique de l'application LG Monitor App Installer, celle-ci affichant une pop-up publicitaire vantant les mérites de l'antivirus McAfee ou des propres produits. Une pratique mal venue, alors qu'on parle de produits haut de gamme vendus pour presque 1 000 euros.

Tim Sweeney, le grand patron d'Epic Games, a même réagi, interpellant Pavan Davuluri, président de Windows et du hardware chez Microsoft, sur X (Twitter). “Merci encore d’avoir porté cela à notre attention. Nous avons pris contact avec l’équipe chez LG et, comme étape immédiate suivante, ils ont accepté de désactiver la fenêtre contextuelle McAfee dans leur application. Nous apprécions la collaboration de LG avec nous vers un objectif commun d’une meilleure expérience pour nos clients mutuels. Nous continuerons à nous améliorer avec nos partenaires de l’écosystème”, a-t-il répondu quelques jours plus tard.

LG supprime sa pub McAfee après l'intervention de Microsoft

Les utilisateurs ne devraient donc bientôt plus voir de publicité pour McAfee via LG Monitor App Installer. LG devrait par contre continuer à afficher des messages promotionnels pour ses propres produits et services, ce que le fabricant ne se prive pas de faire non plus sur ses Smart TV.

À la suite de notre premier article sur le sujet, LG nous avait contactés pour assurer “que McAfee n’est pas installé automatiquement et n’est jamais installé sans le consentement explicite de l’utilisateur”. Mais ce n'est pas ce qui était reproché à LG. Le simple fait de faire la publicité d'un tiers (intrusive qui plus est) à partir d'un programme qui est installé automatiquement sur la machine après l'achat d'un appareil premium a de quoi faire grincer des dents, d'où l'intervention de Microsoft.

Sur Windows, il est possible pour les fabricants de périphériques de leur associer une application de support matériel installée automatiquement sur le système. Mais il faut respecter une condition : qu'aucune notification ne soit envoyée à l'utilisateur une fois l'application installée.