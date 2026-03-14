L’immense bloc photo de l’Oppo Find X9 Ultra fuite en images

Nous avons un premier aperçu de l'énorme bloc photo de l'Oppo Find X9 Ultra, qui devrait devenir l'un des meilleurs photophones du marché.

Au début du mois de mars, Oppo a annoncé l’arrivée prochaine du Find X9 Ultra et, bonne nouvelle, ce modèle sera commercialisé en France, contrairement aux Find X Ultra de générations précédentes. Les informations officielles sur le smartphone haut de gamme sont encore peu nombreuses, mais on peut compter sur les leakers pour nous en donner un avant-goût.

C'est le cas du Taïwanais fenibook, qui a partagé plusieurs photos de l'appareil, sur lesquelles on voit particulièrement bien son immense bloc photo intégré au panneau arrière. Il semble qu'Oppo ait repris le design de ce que l'on a connu sur les Find X8 Pro et Ultra, avec un îlot photo circulaire et très saillant occupant presque toute la largeur du dos du smartphone. Une telle conception nous rappelle celle des Xiaomi Ultra. Étant donné que le Find X9 Pro a adopté un autre design de bloc photo, un peu plus discret, on aurait pu penser que le Find X9 Ultra suivrait la tendance, mais ce n'est pas le cas.

L'Oppo Find X9 Ultra sera-t-il le photophone ultime ?

Oppo a besoin de bien de l'espace pour loger les capteurs photo de son Find X9 Ultra, dont les ambitions en photographie sont très élevées. Il serait équipé d'un grand capteur principal d'une taille de 1/1,12 pouce et avec une définition de 200 MP. Il serait accompagné d'un ultra grand-angle de 50 MP, d'un objectif périscopique de 200 MP avec zoom optique 3x et d'un second téléobjectif 50 MP avec zoom 10x. Cette configuration serait complétée par la présence d'un capteur multispectral de 3,2 MP dont la mission est d'assurer une colorimétrie fidèle. On comprend mieux pourquoi l'élément regroupant tous ces capteurs est aussi grand.

Une précédente fuite évoquait déjà des capacités spectaculaires en zoom pour le Find X9 Ultra. Le téléobjectif périscopique de 200 MP mesurerait 1/1,28″, ce qui est très grand pour ce type de capteur, et bénéficierait aussi d'une ouverture très large de f/2,2. Ces deux caractéristiques devraient lui permettre de capturer une grande quantité de lumière pour des clichés détaillés et sans bruit. D'un point de vue matériel, Oppo pourrait proposer le meilleur smartphone du marché pour le zoom, en espérant que la partie logicielle se montre à la hauteur.