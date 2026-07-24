Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : quelle durée de vie pour les premières batteries silicium-carbone de Samsung ?

Samsung a intégré pour la première fois des batteries silicium-carbone dans ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Avec une conséquence directe sur leur durée de vie.

samsung galaxy z fold8
Crédit : Phonandroid

Cette semaine, Samsung a lancé ses Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. L'annonce de ces trois nouveaux modèles de smartphones pliables s'est accompagnée d'un petit événement : pour la première fois, la marque a intégré des batteries silicium-carbone dans ses produits. Cette technologie a déjà été adoptée par les constructeurs chinois comme Xiaomi, Oppo ou Honor, mais les fabricants traditionnels comme Apple, Google et Samsung s'y refusaient jusqu'ici.

Les batteries silicium-carbone permettent d'améliorer la densité énergétique des cellules, et donc d'offrir une capacité supérieure sans augmenter la taille de la batterie. C'est grâce à cela que Samsung a réussi à réduire l'épaisseur de ses appareils tout en amplifiant sensiblement la capacité de leur batterie : 4 800 mAh pour le Galaxy Z Fold 8, 5 000 mAh pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra, contre 4 400 mAh pour le Galaxy Z Fold 7 de la génération précédente.

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : capacité plus élevée, durée de vie plus courte

Mais ce type de batteries a aussi ses défauts. Elles se dégradent généralement plus vite que les batteries lithium-ion, que l'on maîtrise mieux. Il n'est donc pas surprenant de constater que la durée de vie des batteries des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 est bien inférieure à celle de leurs prédécesseurs.

Selon la base de données EPREL (étiquette énergétique) de l'Union européenne, les batteries des trois modèles sont conçus pour 1 200 cycles de charge complets avant de perdre environ 20 % de leur capacité. Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 étaient quant à eux annoncés à 2 000 cycles de charge avant de descendre à 80 % de leur capacité. La différence est donc flagrante. Les derniers pliables de Samsung retrouvent sur cet aspect les mêmes niveaux que pour les Galaxy S26, qui sont eux aussi tomber de 2 000 cycles sur les Galaxy S25 à 1 200 sur les nouveaux modèles (alors qu'ils n'ont pas de batteries silicium-carbone).

Cette dégradation plus rapide est toutefois compensée par l'augmentation de la capacité de base sur les Z Fold 8. Ce n'est pas le cas pour le Z Flip 8, qui a la même capacité de 4 300 mAh que le Z Flip 7.


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