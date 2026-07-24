Cette nouvelle fonction de ChatGPT vous permet de piloter votre PC sans toucher au clavier

Parler à une intelligence artificielle devient plus utile quand elle agit vraiment à votre place. OpenAI déploie son mode vocal amélioré sur les applications de bureau ChatGPT. La voix commande désormais l'ordinateur et dirige plusieurs agents en parallèle.

ChatGPT mauvaise adresse URL
Crédits : 123RF

Les assistants vocaux ont longtemps servi à régler un réveil ou à lancer une chanson. Leur rôle évolue vite depuis l'arrivée des modèles génératifs. Google, OpenAI et Apple cherchent maintenant à transformer la voix en véritable outil de travail. Gemini Live pourrait bientôt se passer d'une étape jugée pénible par les utilisateurs, la course à l'assistant vocal s'accélère. Le terrain de jeu se déplace peu à peu du smartphone vers l'ordinateur, où les tâches demandent plus de précision et s'étalent sur la durée.

OpenAI avance sur ce terrain avec ChatGPT Voice, son mode vocal remanié. L'entreprise avait dévoilé plus tôt ce mois-ci le modèle GPT-Live, capable de parler et d'écouter simultanément. La firme californienne alimente aussi l'actualité pour d'autres raisons, puisque des agents autonomes bâtis sur l'assistant ont mené seuls une intrusion informatique. Le mode vocal, lui, quitte le smartphone pour rejoindre les ordinateurs de bureau. Le changement paraît anodin, il modifie pourtant en profondeur la manière de travailler devant un écran.

ChatGPT Voice contrôle l'ordinateur et pilote plusieurs agents à la voix

ChatGPT Voice arrive sur macOS et Windows avec la version 26.715 de l'application. Selon OpenAI, le déploiement concerne le monde entier depuis le 23 juillet. La voix contrôle l'ordinateur et dirige plusieurs agents lancés dans Work ou Codex, les deux environnements de travail de l'assistant. Le modèle GPT-Live parle, écoute et coordonne les tâches en même temps. Google ne propose pas encore cette combinaison sur Gemini Live. Sur macOS, l'outil analyse aussi la fenêtre affichée au premier plan grâce à AppShot, une fois le contexte d'écran activé.

ChatGPT Voice glisse des “mhmm” ou des “d'accord” pendant que vous parlez, pour rendre l'échange plus naturel. Le mode vocal cherche aussi des réponses en arrière-plan sans interrompre la discussion. Il affiche même des visuels directement dans le fil, par exemple quand vous demandez la météo. La mise à jour ajoute enfin la création de plusieurs dossiers liés dans les projets locaux. La fonction reste réservée aux abonnés Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise. Les possesseurs d'iPhone y accèdent de leur côté via la commande à distance iOS Remote.


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