Galaxy S27 : Samsung chamboulerait le design du bloc photo pour intégrer des aimants

Samsung pourrait enfin intégrer des aimants pour la recharge sans fil magnétique sur les Galaxy S27. Mais cela obligerait l'entreprise à revoir l'emplacement des capteurs photo.

On pensait que pour répondre aux Pixel 10 de Google, Samsung allait enfin intégrer des aimants dans ses Galaxy S26. Mais il n'en fut rien : pour bénéficier de la recharge sans fil magnétique avec les derniers smartphones haut de gamme de la marque, il faut une nouvelle fois passer par une coque spéciale. Un conflit entre le numériseur du S Pen des Galaxy S Ultra et les aimants pourrait être à l'origine de ce manque.

Mais on sait que le constructeur travaille sur une nouvelle technologie de stylet pour son Galaxy S27 Ultra, qui pourrait permettre une cohabitation avec les aimants. D'après le leaker yeux1122, Samsung travaillerait sérieusement à l'intégration d'aimants dans les modèles de Galaxy S27. Le fabricant envisagerait même de chambouler le design de ses appareils, notamment au niveau de l'emplacement des capteurs photo, afin d'y parvenir.

Galaxy S27 : un bloc photo inspiré de l'iPhone ou du Pixel ?

La source ne précise pas comment la marque replacerait les caméras. Les mobiles de Samsung ont la particularité d'aligner trois capteurs à la verticale. Les aimants devraient sans doute être placés vers le centre du panneau arrière des Galaxy S27. Il est donc possible que le capteur photo le plus bas gêne la mise en place des aimants. On peut penser que cela forcerait Samsung à opter pour un tout nouveau design de bloc photo. On pourrait alors avoir une configuration triangulaire, comme sur l'iPhone Pro, avec deux capteurs à la verticale et le troisième à leur droite. Ou bien une conception à la Pixel, avec des caméras positionnées à l'horizontale.

“En raison de problèmes de coûts récents, la décision concernant une refonte complète pourrait être suspendue ou encore retardée avant sa mise en œuvre”, précise toutefois le leaker. Il fait référence à la hausse spectaculaire des coûts de la RAM et du stockage NAND, qui entraîne une augmentation générale des tarifs des produits finis, tels que les smartphones. La compatibilité complète des Galaxy S27 avec le standard Qi2 n'est donc pas assurée.