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Le PSN est en panne, impossible de jouer en ligne sur PS5 et PS4

Le PlayStation Network est devenu inaccessible pour les joueurs de PS5 et PS4, qui sont bloqués et ne peuvent plus profiter de leurs jeux.

PSN en panne
Crédits : 123RF

Le PlayStation Network (PSN) est encore en panne. Ce 24 juillet 2026 en début d'après-midi, l'infrastructure technique de Sony est tombée, empêchant les joueurs sur PS5 et PS4 d'accéder à leurs jeux en ligne, ainsi qu'à bien des fonctionnalités. Un incident qui tombe mal pour PlayStation, qui est sous le feu des critiques pour avoir récemment annoncé la fin du disque physique pour les jeux à partir de 2028.

Pour l'instant, Sony n'a pas officiellement communiqué. “Tous les services sont opérationnels”, est-il même indiqué sur la page de statut de PlayStation. Gestion du compte, Jeux et réseaux sociaux, PlayStation Video, PlayStation Store, PlayStation Direct, tout fonctionne bien selon le système de Sony. Mais sur les réseaux sociaux, des milliers de joueurs indiquent de plus avoir aucun accès. Les rapports sont très nombreux aussi sur la plateforme spécialisée DownDetector.

PlayStation Network en panne, le jeu en ligne n'est plus possible

On ne sait pas ce qui a causé la panne, mais ce n'est pas la première fois que le PSN montre de telles défaillances. Problématique, alors que PlayStation se repose de plus en plus sur le dématérialisé. Les joueurs expriment leur mécontentement, certains menaçant même d'arrêter leur abonnement au PlayStation Plus.

Les utilisateurs ne peuvent rien faire pour tenter de résoudre le problème, ce sont aux équipes de Sony d'intervenir. Après environ une heure de panne, on a cru que le PSN était de retour, mais il a fonctionné de nouveau pendant seulement quelques minutes, avant de retomber.

psn panne
Crédit : DownDetector

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