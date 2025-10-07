Samsung présente le plus petit capteur photo de 200 MP au monde, et ça a plus d’intérêt que vous le pensez

Avec son Isocell HP5, Samsung propose un capteur photo 200 MP compact et avec des pixels particulièrement petits. Cela peut faire peur, mais il y a une explication.

Samsung vient d'annoncer son nouveau capteur photo Isocell HP5. Il s'agit d'un module très particulier, puisqu'il parvient à intégrer une définition de 200 MP dans un tout petit format de 1/1,56 pouce. Pour y parvenir, le constructeur a été contraint de réduire la taille de chaque pixel à seulement 0,5 µm. Mais cela a-t-il vraiment un intérêt ? Oh que oui.

Par manque de place, les marques de smartphone ne peuvent pas équiper de grands capteurs 200 MP pour le téléobjectif de leurs appareils. Grâce à sa taille réduite, l'Isocell HP5 permet d'offrir une très forte résolution pour ce type d'optique, généralement moins pourvu que le grand-angle, qui est le seul à profiter d'un capteur aux dimensions imposantes.

Un Isocell HP5 plus intéressant qu'il n'en a l'air

La question de la capture de lumière se pose alors. Samsung l'admet lui-même : des pixels plus petits engendrent normalement une luminosité plus faible, et donc une qualité finale des clichés inférieure. Mais le fabricant explique avoir trouvé la parade. Grâce à une combinaison de technologies, dont une microlentille haute précision qui optimise l'absorption lumineuse en minimisant la réflexion de la lumière, Samsung assure obtenir des résultats aussi probants qu'avec un capteur utilisant des pixels plus gros.

Et pour le zoom optique, le traditionnel pixel binning permet de réduire la définition en fusionnant les données de différents pixels, permettant d'obtenir encore plus de lumière. L'Isocell HP5 peut être exploité comme un capteur grand-angle offrant un zoom 2x sans perte, ou comme un téléobjectif avec zoom optique 3x, octroyant donc un zoom lossless 6x.

Pour Samsung et ses clients (on retrouve ses capteurs photo sur des mobiles d'autres marques, comme Oppo), l'Isocell HP5 va pouvoir être utilisé de plusieurs manières. On peut imaginer un objectif périscopique classique qui conserverait le même rapport de zoom optique que d'habitude (5x par exemple), mais qui passerait donc à 200 MP, permettant d'améliorer sensiblement la qualité des zooms numériques.

L'autre option est de supprimer le zoom périscopique, qui occupe beaucoup de place. Il serait alors remplacé par un zoom optique 3x, avec un zoom lossless 6x, voire 12x, si on accepte de diminuer la définition à 12,5 MP, et un zoom numérique qui pourrait monter bien plus haut en produisant tout de même des résultats acceptables. Cette philosophie aurait l'avantage de permettre de réduire l'épaisseur du smartphone ou d'augmenter la capacité de la batterie avec le gain d'espace réalisé.