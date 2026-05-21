Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung va enfin offrir sa meilleure expérience photo sur un smartphone plus petit et moins cher

Le Galaxy S27 Pro serait équipé du même capteur photo principal que le Galaxy S27 Ultra. L'ultra grand-angle devrait aussi être identique, mais pas le téléobjectif.

Les informations concernant le futur Galaxy S27 Pro s'enchaînent, chaque rapport nous rapprochant de la probabilité que Samsung va bien lancer un quatrième modèle de smartphone au sein de sa famille des Galaxy S après l'échec du Galaxy S25 Edge l'année dernière. Nous savions déjà que cet appareil est pensé comme un pendant de l'iPhone 17 Pro ou du Pixel 10 Pro, un mobile plus haut de gamme que la version standard, mais conservant un format compact. Un écran OLED d'une diagonale de 6,47 pouces sans compatibilité avec le S Pen est notamment évoqué.

On avait par contre des doutes quant aux capacités en photo de ce Galaxy S27 Pro. Pour justifier son existence, il doit offrir de meilleures performances sur cet aspect que les Galaxy S27 et S27+. Mais Samsung ira-t-il jusqu'à intégrer les mêmes capteurs que sur le Galaxy S27 Ultra pour donner accès à son expérience photo la plus aboutie sur un plus petit smartphone ?

Galaxy S27 Pro : deux capteurs photo en commun avec le Galaxy S27 Ultra

Le leaker Ice Universe nous donne de premières indications à ce sujet. Selon lui, le Galaxy S27 Pro serait équipé du même capteur principal que le Galaxy S27 Ultra. Il serait donc au niveau du modèle le plus premium au niveau de l'optique la plus importante. Celle-ci devrait d'ailleurs évoluer à partir de la prochaine génération. Le capteur du grand-angle serait plus grand, toujours avec 200 MP, permettant de laisser passer plus de lumière et de capturer plus de détails. Le zoom x3 devrait être pris en charge par cette caméra, comme le fait Apple avec son iPhone. Samsung aurait fait le choix de se débarrasser du téléobjectif 3x dédié sur le Galaxy S27 Ultra.

La source précise que le Galaxy S27 Pro devrait aussi embarquer le même capteur ultra grand-angle que le Galaxy S27 Ultra. Par contre, le téléobjectif serait différent. On ne sait pas s'il emprunterait le même que pour les Galaxy S27 et S27+, ce qui serait logique pour faciliter la production.