Galaxy S27 : Samsung veut faire des économies, des compromis sur la qualité ?

Samsung cherche à réaliser des économies sur les coûts de production pour ses Galaxy S27. On peut s'interroger sur les conséquences de ces choix sur la qualité des composants des smartphones.

samsung galaxy s26 test
Crédit : Samsung

On peut déjà anticiper une hausse de prix pour la série des Galaxy S27. Tous les constructeurs sont en train d'augmenter le tarif de leurs smartphones à cause de l'explosion des coûts de la RAM et du stockage. Pour tenter de limiter au maximum l'élévation des prix, les fabricants essaient de réaliser des économies sur d'autres composants. Ce serait notamment le cas de Samsung, qui envisagerait de faire un compromis au niveau des circuits intégrés de commande d'affichage (DDI).

D'après ZDnet Korea, qui cite des sources industrielles, la branche System LSI Business Division de Samsung, qui fournit habituellement les modules DDI pour l'ensemble des modèles de la famille Galaxy S, ne pourrait cette fois être sollicitée que pour les Galaxy S27 Ultra et Pro, les deux appareils les plus haut de gamme. Pour les Galaxy S27 et S27+, Samsung pourrait se tourner vers un fournisseur tiers, qui proposerait des composants moins coûteux.

Galaxy S27 : les écrans Samsung Display confirmés

Samsung collabore déjà avec les entreprises japonaises DB Global Chip, Anapass et Wonik D2I, ainsi qu'avec la société taïwanaise Novatek, pour se fournir en puces DDI équipant ses Galaxy A de milieu de gamme, et même le Galaxy S24 FE. Utiliser de tels composants provenant de ces firmes sur des mobiles premium comme les Galaxy S27 et S27+ constituerait une nouveauté. Des analystes estiment que Samsung pourrait aussi se tourner vers ces acteurs tiers pour la génération suivante, celle des Galaxy S28. Tout est bon pour réaliser des économies en cette période de crise de la mémoire.

Les circuits intégrés de commande d'affichage font le lien entre la puce et l'écran du smartphone. La qualité de ce composant peut donc influer sur les performances de l'affichage. Pour encore réduire les coûts, Samsung aurait même songé à s'approvisionner en écrans OLED chez BOE pour équiper certains Galaxy S27, mais n'aurait finalement pas donné suite. Le simple fait que le groupe pense à ne pas se fournir chez Samsung Display pour sa gamme phare symbolise bien les difficultés que rencontre l'industrie.


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