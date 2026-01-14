L’aspirateur eau et poussière Tineco Floor One S6 passe à moins 60% pour les soldes, vite !

Vous cherchez un aspirateur balai pour saletés sèches et humides ? Le Tineco Floor One S6 est actuellement affiché à -60% sur Cdiscount. Il passe ainsi de 549 € à 219 € seulement ! Profitez-en avant que son prix n’augmente à nouveau !

Les aspirateurs balai 2-en-1 vous facilitent la vie en vous offrant un nettoyage complet en un seul passage. Le Tineco Floor One S6 est en effet capable d’aspirer les poussière tout en nettoyant les saletés incrustées grâce au lavage des sols à l’eau propre.

Normalement en vente à 549 €, cet aspirateur est affiché à seulement 219 € sur Cdiscount. C’est un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques. En plus, le produit est directement vendu par Tineco et la livraison est gratuite. Et si vous êtes membre de Cdiscount à volonté, vous avez en 10% reversés sur votre cagnotte.

Tineco Floor One S6 : quelles sont les caractéristiques de l’excellent aspirateur balai sans fil ?

Le Tineco Floor One S6 est un appareil 2-en-1 capable d’aspirer mais aussi de laver efficacement les sols durs au plus près des bords. Il embarque 2 réservoirs d’eau différents, l’un de 0,8 L pour l’eau propre, et l’autre de 0,72 L pour l’eau sale. Ainsi, aucune saleté ne lui résiste, mêmes les tâches les plus incrustées !

Cet aspirateur embarque les technologies iLoop Smart Sensor et MHCBS, ce qui vous assure un nettoyage optimal et ce, quel que soit le type de saleté. Le Tineco Floor One S6 est capable d’analyser le niveau de saleté pour adapter sa puissance d’aspiration, la vitesse de rotation ainsi que le débit d’eau nécessaire.

La brosse motorisée tourne à 450 tr/min et la base fournie assure son nettoyage en profondeur et son séchage en un clic. Enfin, vous profitez d’une excellente autonomie puisque ce modèle vous offre jusqu'à 35 minutes d’utilisation.

