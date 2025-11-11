Tineco Floor One S5 Combo : l’aspirateur laveur de sol passe à moitié prix pour le Single’s Day, c’est du jamais vu !

Le Single’s Day commence fort sur AliExpress grâce à des codes qui cassent les prix ! Si vous cherchez un excellent aspirateur capable aussi de nettoyer les sols en profondeur, ce bon plan est fait pour vous ! Habituellement en vente à 369 €, le Tineco Floor One S5 Combo passe à 176,99 € seulement avec le code S11FR20. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien, surtout lorsqu’on doit d’abord passer l’aspirateur puis nettoyer le sol à la serpillère. Heureusement, il existe des appareils qui font les deux en un seul passage. C’est le cas du Tineco Floor One S5 Combo qui aspire, lave et sèche en même temps, vous offrant ainsi un nettoyage optimal sans effort. Même les saletés incrustées n’y résistent pas !

À l’occasion du Single’s Day qui se déroulent du 11 et 19 novembre, le Tineco Floor One S5 Combo bénéficie d’une baisse de prix spectaculaire puisqu’il passe de 369 € à 196,99 € seulement. Et avec le code S11FR20, son prix chute de 20 € supplémentaires pour arriver à 176,99 €. Le produit est envoyé directement depuis la France et la livraison gratuite est ultra rapide. Profitez-en !

Tineco Floor One S5 Combo : l’excellent aspirateur laveur tout-en-un est à prix cassé juste avant le Black Friday

Vous cherchez un aspirateur qui vous assure un nettoyage efficace en un seul passage ? Le Tineco Floor One S5 Combo est le modèle qu’il vous faut ! Grâce à sa brosse rotative qui effectue jusqu’à 450 tours par minute, il est capable d’éliminer les poussières, les débris secs, les liquides et même les taches persistantes.

La brosse a été conçue pour atteindre les plinthes et les recoins difficiles d’accès, vous permettant ainsi d’avoir un lavage homogène sur toute la surface.

Pour un nettoyage hygiénique, cet aspirateur embarque deux réservoirs d’eau séparés, l’un de 0,5 L pour l’eau propre et l’autre de 0,45 L pour l’eau sale.

Le Tineco Floor One S5 Combo est par ailleurs un modèle polyvalent qui peut se transformer en aspirateur à main, idéal pour les meubles ou les petites zones à traiter. Il est équipé d’un écran LED qui affiche en temps réel l’état de propreté du sol. Après utilisation, il est capable d’effectuer l’entretien du tube et le nettoyage de la brosse rouleau sans que vous ayez besoin d’intervenir. Enfin, côté autonomie, l’appareil offre jusqu’à 22 minutes d’utilisation.