Le Cyber Monday marque la fin du Black Friday, mais les prix chutent encore pour quelques heures seulement. Si vous cherchez un nouvel aspirateur, vous pouvez toujours profiter des promotions en cours pour vous équiper à prix cassé. Voici notre sélection des meilleures offres sur les aspirateurs robots et balais. Dyson, Dreame, Roborock, Tineco… Mais ne perdez pas de temps, c'est bientôt la fin !

Black Friday aspirateurs robots : voici les modèles à prix cassé !

Black Friday aspirateurs balais : découvrez les offres à ne surtout pas manquer !

Les amateurs de bons plans le savent bien, avec le Black Friday, de nombreux produits passent à prix cassé grâce aux promotions irrésistibles. C’est le bon moment pour équiper votre maison ! Mais attention, les offres se terminent avec le Cyber Monday donc il va falloir faire vite.

Vous souhaitez acheter un aspirateur balai avec des caractéristiques avancées mais vous attendez une baisse de prix conséquente pour ne pas vous ruiner ? Vous hésitez avec un aspirateur robot mais les prix habituels sont trop élevés ? Vous cherchez un modèle qui puisse aspirer les poussières et laver les sols en un seul passage mais à petit prix ? Ce récapitulatif des meilleures offres de la fin du Black Friday est fait pour vous ! Dyson, Tineco, Dreame, Roborock… Vous trouverez ici les plus grandes marques à prix réduit.

Black Friday Tineco Floor One S5 : l’aspirateur balai 2-en-1 n’a jamais été aussi peu cher !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le ménage est une tâche dont on se passerait bien, surtout lorsque ça nous prend trop de temps. Heureusement, il existe des aspirateurs qui sont capables de vous débarrasser de la poussière mais aussi de nettoyer les sols en profondeur. Le Tineco Floor One S5 vous simplifie la corvée en combinant ces deux actions en un seul passage puisqu’il est aussi doté d’une serpillère. Vous gagnez ainsi un temps précieux.

Sa brosse qui tourne à 450 tours/min permet d’aspirer les résidus sur toutes les surfaces. Les capteurs intelligents ajustent automatiquement la puissante d’aspiration mais aussi le débit d’eau pour la serpillère et la vitesse de rotation selon le niveau de saleté.

Le Tineco Floor One S5 embarque par ailleurs deux réservoirs d’eau pour séparer l’eau propre et sale afin d’assurer une hygiène optimale. Avec 35 minutes d’autonomie, vous pouvez nettoyer une surface pouvant atteindre les 230 m² sans avoir besoin de recharger l’aspirateur. À l’occasion du Black Friday, vous pouvez vous l’offrir à 169 € seulement au lieu de 389 €. C’est un excellent prix pour ce modèle 2-en-1.

Les aspirateurs Dyson sont aussi à prix cassé pour le Cyber Monday, le V8 Advanced passe à prix canon !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Grâce à son efficacité à toute épreuve, le Dyson V8 Original a longtemps été une référence dans le domaine des aspirateurs balais. Avec le Dyson V8 Advanced, la marque va encore plus loin Dyson puisque ce modèle revisité est encore plus performant.

À la fois léger et polyvalent, ce modèle assure un nettoyage optimal sur tous les types de sols. Aucune saleté ne lui résiste, que ça soit sur parquet, carrelage, tapis ou même moquette. Son moteur délivre une puissance d’aspiration jusqu’à 130 airwatts, tandis que sa brosse motorisée a été spécialement conçue pour démêler automatiquement les cheveux et les poils.

Le système de filtration assure la capture de 99,99 % des particules de 0,3 µm, pour un air plus sain. Deux modes sont disponibles : un mode Standard offrant jusqu’à 40 minutes d’autonomie, et un mode Boost de 7 minutes destiné aux zones les plus sales.

Dreame L10s Ultra Gen 2 : grosse chute de prix sur l’excellent aspirateur robot pour le Black Friday

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est un aspirateur robot qui impressionne par sa puissance d’aspiration de 10 00 Pa. C’est un modèle efface qui est capable d’attraper les poussières mais également les résidus plus gros. Il embarque par ailleurs une double serpillère pivotante pour vous offrir un nettoyage optimal, même avec les saletés les plus tenaces.

Cet aspirateur robot est doté de la technologie MopExtend RoboSwing, ce qui lui permet d’atteindre les zones les plus difficiles d’accès. Il peut cartographier 4 niveaux différents et peut parfaitement franchir des seuils de 20mm de haut.

Grâce à sa base de vidange automatique, cet aspirateur va pouvoir changer son eau, ajouter du produit pour lessiver le sol, mais aussi s’occuper du nettoyage et du séchage des serpillères. Sa base vous permet de vider jusqu’à 75 jours de saletés.