L’aspirateur laveur Tineco Floor One S5 Combo est de retour à prix canon pour quelques heures seulement, profitez-en !

Aspirer les poussières et nettoyer en profondeur les saletés tenaces en un seul passage ? C’est la promesse du Tineco Floor One S5 Combo. Cet aspirateur laveur de sol est à la fois silencieux, léger et puissant. Et bonne nouvelle, pour la fin des Jours Flash Prime, Amazon le propose à 199 € au lieu de 299 €.

Le ménage est une corvée qui vous mobilise régulièrement du temps ? L’aspirateur laveur de sol Tineco Floor One S5 Combo vous offre la possibilité d’avoir un nettoyage optimal sans effort. C’est un modèle capable d’aspirer, de passer la serpillère et de sécher les sols en un seul passage. Toutes les saletés, mêmes les plus incrustées, sont ainsi éliminées efficacement.

Vous attendez une belle promotion pour vous offrir ce modèle haut de gamme ? À l’occasion des Jours Flash Prime qui se tient ce 7 et 8 octobre, Amazon brade de nombreux produits, dont le Tineco Floor One S5 Combo qui se retrouve à à 199 €seulement au lieu de 299 €.

Pour profiter de ces offres, vous devez être membre Prime. Ça n’est pas encore le cas ? Il est encore temps de profiter des 30 jours d'essai gratuit que propose Amazon. Mais attention, il va falloir faire vite car les Jours Flash Prime se terminent ce soir à 23h59.

Quelles sont les caractéristiques de l’aspirateur laveur de sol Tineco Floor One S5 Combo ?

Le Tineco Floor One S5 Combo s’occupe de l’aspiration et du lavage des sols en un seul passage, offrant ainsi un gain de temps tout en assurant un nettoyage optimal. Rien ne lui résiste, grâce à sa brosse rotative qui effectue jusqu’à 450 tours par minute, il peut éliminer les poussières mais aussi les saletés sèches et humides ainsi que les tâches incrustées. La brosses capable d’aller au plus près des plinthes et dans les recoins les plus difficiles d’accès.

Cet aspirateur laveur dispose de deux réservoirs indépendants, l’un de 0,5 L pour l’eau propre et l’autre de 0,45 L pour l’eau sale. Le lessivage reste hygiénique puisqu’il n’y a aucun mélange des eaux. Il peut aussi être utilisé comme aspirateur à main.

Le Tineco Floor One S5 Combo est par ailleurs équipé d’un écran LED intégré qui vous informe en temps réel de l’état de propreté du sol. Après utilisation, le mode d’auto-nettoyage s’occupe de l’entretien du tube et de la brosse rouleau sans que vous n’ayez à intervenir. Enfin, cet aspirateur profite d’une autonomie qui peut atteindre les 22 minutes d’utilisation. C’est suffisant pour un effectuer un nettoyage complet sans coupure.