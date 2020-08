La Xbox Series X met une claque à la PS5 sur les jeux indépendants

La PS5 et la Xbox Series X vont toutes les deux proposer des exclusivités et des jeux multiplateformes. Selon les dires d’un leaker et développeur réputé, la console de Microsoft afficherait des performances nettement supérieures sur les jeux des développeurs tiers comme Ubisoft, EA ou Capcom.

La PS5 et la Xbox Series X arrivent toutes les deux en fin d’année, et la bataille s’annonce rude. Afin de s’assurer une place aux pieds du sapin, chaque constructeur va proposer un catalogue mêlant titres exclusifs et jeux multiplateformes, mais également cross-gen. En effet, des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla ou Cyberpunk 2077 sortiront également sur les précédentes générations de consoles, à savoir la PS4 et la Xbox One.

Une question se pose alors ? Sur quelle console ces titres multiplateformes tourneront-ils le mieux ? Pour le développeur et leaker réputé Dusk Golem, la Xbox Series X se montre bien plus performante et puissante que la PS5. En premier lieu, il appuie ses déclarations sur les fiches techniques respectives des deux machines.

Dans notre comparatif dédié à la PS5 et la Xbox Series X, il est vrai que la console de Microsoft affiche des caractéristiques supérieures, notamment sur la puissance de calcul du GPU (12 TLFOPs pour la Xbox, 10,28 TLFOPs pour la PS5) ou encore sur la cadence du CPU (3,8 GHz contre 3,5 GHz).

Les développeurs éprouvent des difficultés sur PS5

En outre, le leaker relaie également quelques confidences de développeurs d’éditeurs tiers. Plusieurs d’entre eux assurent qu’il est bien plus compliqué d’atteindre le sacro-saint [email protected] FPS sur PS5 que Xbox Series X. Pour imager son propos, Dusty Golem prend l’exemple de Resident Evil 8 Village, dont la sortie est prévue sur les deux consoles.

Ainsi, d’après plusieurs sources proches de l’industrie, le jeu atteindrait sans sourciller le [email protected] sur Xbox Series X, tandis que le titre sur PS5 serait limité à du [email protected] Les équipes de Capcom auraient des difficultés à optimiser le rendu de leur moteur graphique RE Engine sur la console de Sony. Reste que ces soucis peuvent être réglés d’ici la sortie du jeu.

Quoi qu’il en soit, ces déclarations ne sont pas encourageantes. Fin juillet, un développeur respecté confirmait que la Xbox Series X était beaucoup plus puissante que la PS5. En effet, le PDG d’Image & Form Brjann Sigurgeirsson expliquait que le développement de The Gunk s’était heurté aux limitations techniques de la PS5. Pour éviter de faire des concessions graphiques, lui et son équipe n’ont pas eu d’autres choix que de se tourner vers la Xbox Series X.

Il serait intéressant de voir le rendu d’autres jeux d’éditeurs tiers sur Xbox Series X et sur PS5 afin de déterminer quelle console offre pour l’instant la meilleure expérience. Déjà aujourd’hui, la Xbox One X offre un framerate supérieur sur la quasi-totalité des jeux multiplateformes, en comparaison de ce que propose la PS4 Pro. L’histoire va-t-elle se répéter ? Il faudra attendre le lancement des deux consoles pour s’en assurer.

