Xbox Series X : un développeur respecté confirme qu’elle est « beaucoup » plus puissante que la PS5

La Xbox Series X est « beaucoup » plus puissante que la PS5 à en croire le PDG de Image & Form, qui prépare un jeu exclusif pour la console de Microsoft. Le studio faisait pourtant la part belle aux déclinaisons multiplateformes – mais son prochain titre, The Gunk, ne pourrait pas afficher un framerate suffisant sur autre chose que la Series X.

Brjann Sigurgeirsson le PDG du studio Image & Form explique sur le blog officiel Xbox Wire les raisons techniques qui l’ont conduit à lancer son prochain jeu, The Gunk, exclusivement sur Xbox Series X. Le studio s’est fait connaître avec la licence SteamWorld, notamment l’excellent SteamWorld Dig 2 (actuellement disponible sur Stadia). Jusqu’ici Image & Form s’était davantage illustré par des jeux bien pensés que par des tours de force graphiques. Pourtant, il en serait radicalement différemment avec The Gunk.

La Xbox Series X permettrait un meilleur framerate que la PS5

A en croire le développeur, le jeu exploite en effet à fond la puissance disponible pour délivrer un framerate élevé et un rendu graphique exceptionnel. Avec son prochain jeu, Image & Form explique vouloir impressionner : « Après avoir lancé notre succès écrasant StamWorld Dig 2 fin 2017, nous nous sommes demandé quoi faire après », explique l’entrepreneur, qui évoque l’historique de jeux 2D de son studio.

« Nombre d’entre nous sentaient qu’il était temps de trouver une autre direction, de faire autre chose. Quelque chose qui ne montre pas forcément des personnages qui fonctionnent à la vapeur ou implique d’être compatible avec toutes les plateformes, mais qui exploserait dans toute sa 3D, en utilisant chaque once de puissance de calcul« , raconte le responsable.

Or, il semble qu’il n’était pas possible de le faire autant qu’espéré avec la PS5. Ecoutez ce que dit Brjann Sigurgeirsson : « il nous a fallu du temps pour comprendre que nous ne pouvions pas maximiser ce jeu tout en limitant le framerate […] nous avons dû faire un choix – soit affaiblir le jeu considérablement, ou aller parler aux gars qui ont le matériel le plus puissant. Nous avons décidé d’aller parler à ces gens ».

En l’occurrence Microsoft et la Xbox Series X : « The Gunk sortira exclusivement sur Xbox Series X », confirme-t-il. Il est presque certain que les catalogue des deux consoles feront passer les performances graphiques des deux machines un peu au second plan. Mais cet enthousiasme de la part d’un développeur nous donne de quoi anticiper le meilleur sur la console de Microsoft.