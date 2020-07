Assassin’s Creed Valhalla : le jeu sort le 17 novembre et s’offre une longue vidéo de gameplay

Assassin’s Creed Valhalla a une date de sortie : ce sera pour le 17 novembre prochain. Le nouveau volet de la saga s’est dévoilé un peu plus lors de la conférence virtuelle Ubisoft Forward du 12 juillet. En plus de la date de commercialisation, Valhalla s’est montré dans une longue séquence de jeu en vidéo.

La saga Assassin’s Creed revient cette année avec Valhalla. Ce nouvel épisode a désormais une date de sortie : il arrivera sur consoles, PC et Stadia le 17 novembre prochain. Il sortira non seulement sur PS4 et Xbox One, mais également sur PS5 et Xbox Series X. Sur les deux machines, il ne sera pas nécessaire de racheter le jeu si vous l’avez déjà sur la version précédente.

La conférence Ubisoft Forward nous a également permis d’en découvrir un peu plus sur le jeu à travers deux vidéos. L’éditeur français a présenté toutes les nouveautés de son titre dans une vidéo de six minutes. Une séquence de jeu de 30 minutes a aussi été publiée et nous montre l’aventure plus en détail.

On ne va pas se mentir, ce nouvel Assassin’s Creed ne transpire pas la nouveauté. Ubisoft semble nous resservir encore et encore les mêmes mécaniques que dans Origins et Odyssey. Même si elles ont fait leurs preuves, nous aurions souhaité un peu plus de fraîcheur surtout après une pause d’un an (la saga n’a pas sorti d’épisode en 2019). Il faudra juger sur pièce à la sortie du jeu, mais pour le moment, ce n’est pas encourageant.

Les vikings à l’honneur

Alors qu’Origins et Odyssey nous plongeaient dans l’Antiquité, Valhalla a pour théâtre le haut moyen-âge, et plus particulièrement les invasions vikings de l’Angleterre. Au IXe siècle de notre ère, les normands débarquent en sur l’île de Bretagne et s’installent sur la côte est au détriment des saxons. Une colonisation qui est accompagnée de pillages et de violences envers les locaux.

C’est alors que le roi Alfred le Grand (qui sera dans le jeu) décide de jeter ses forces dans la bataille pour repousser l’envahisseur nordique avant d’unifier l’île pour la première fois. Cet épisode sera raconté dans Valhalla du point de vue viking. Le joueur y incarnera Eivor qui pourra être, comme dans Odyssey, soit un homme soit une femme.

Nous découvrirons donc tout cela le 17 novembre prochain. Attendez-vous ce nouvel Assassin’s Creed ? Dites-le-nous dans les commentaires !