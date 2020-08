PS5 et Xbox Series X : les prix diffusés par Carrefour n’étaient pas les bons

Carrefour fait son mea-culpa après avoir mis en ligne par erreur les fiches produits de la PS5 et de ses accessoires, mais aussi de la Xbox Series X. L’enseigne française précise également que les prix communiqués n’étaient pas définitifs, tout comme la date de sortie.

Début août, Carrefour fait le buzz en dévoilant les prix de la PS5 et de la Xbox Series X, ainsi que ceux de quelques accessoires de la console de Sony. Ainsi, les joueurs découvrent que la PS5 sera proposée à partir de 499 € dans sa version standard, tandis que la PS5 Digital Edition sera elle affichée à 399 €.

Quant à la console de Microsoft, la Xbox Series X est vendue à partir de 399 €, ce qui va dans le sens de précédentes rumeurs qui affirmaient que le constructeur allait vendre la Xbox Series X 100 € moins cher que la PS5. Viennent ensuite les accessoires de la PS5, à savoir le casque-micro sans fil PULSE 3D, la caméra HD et la télécommande multimédia, tous proposés à 49,99 € pièce. Même tarif pour la manette DualSense.

En outre, l’enseigne française a également révélé les dates de sortie respectives des deux consoles de jeux : 3 octobre pour la PS5 et 13 septembre pour la Xbox Series X. Contrairement aux prix évoqués plus haut, ces fenêtres de lancement paraissent improbables, les deux consoles étant attendues pour le mois de novembre.

Carrefour s’excuse officiellement

Or, ce lundi 10 août 2020, Carrefour a enfin réagi officiellement. L’enseigne française a présenté ses plus plates excuses, arguant qu’il s’agissait d’une simple erreur de la part d’un sous-traitant : « Notre prestataire, en charge de la mise en ligne des pages de précommandes, a mis en ligne le brouillon par erreur. Carrefour ne dispose pas des prix à date. Les équipes ont rétabli la situation en retirant les notions de date et de prix et en indiquant « ouverture prochaine de la précommande ».

Pour rappel, des photos de la manette officielle Xbox Series S ont fuité sur le Net ce matin, confirmant ainsi le lancement d’une Xbox Series X « version light » du côté de Microsoft. Grâce à ces visuels, nous savons désormais que ces manettes fonctionnent à l’aide de deux piles AA, et qu’elles seront compatibles avec la Xbox Series X, la Xbox One, Windows 10, Android et iOS.