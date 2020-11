La PS5 fait crasher les sites des revendeurs, des employés Amazon volent 500 000 € d’iPhone, le récap de semaine

Les joueurs se sont rués sur la PS5 à sa sortie causant au passage des problèmes techniques aux sites des revendeurs, Amazon a licencié cinq employés pour avoir volé l'équivalent de 500 000 € d'iPhone 12, une puce dans le système d'infodivertissement des Tesla Model S et Model X va rendre plus compliquée la conduite de 159 000 voitures… Voici le récap de la semaine !

On s'en doutait un peu : la sortie de la PS5 a causé quelques soucis de techniques sur les sites des revendeurs, qui n'ont pas pu gérer le flux de visiteurs venus acheter la console. La colère gronde également face à un documentaire sur le coronavirus sorti le 11 novembre et relayant de nombreuses théories du complot à son propos. Deux grands chiffres ont eux aussi fait les gros titres cette semaine : 500 000 € d'iPhone volés par des employés Amazon grâce à une astuce relativement simple, et 159 000 voitures Tesla qui seront bientôt obsolètes à cause de la puce de stockage du système d'infodivertissement qui arrive à expiration. Enfin, une photo révélant la différence de taille conséquente entre les Galaxy S21 et Galaxy S21+ a fait surface sur la toile.

Les ventes de PS5 font crasher les sites des distributeurs

Disponible depuis hier en France, la PS5 a déclenché un véritable raz-de-marée sur les sites marchands ayant réussi à se constituer des stocks. Il n'a pas fallu beaucoup de temps aux plateformes pour rencontrer des problèmes techniques et afficher une page de maintenance. L'herbe n'était pas nécessairement plus verte chez les voisins, puisque les revendeurs du Royaume-Uni ont également subi la colère des utilisateurs n'ayant pas pu se procurer la précieuse console. “Il y a des niveaux de demande extrêmement élevés pour notre site web ce matin et nous rencontrons quelques problèmes techniques. Nos équipes travaillent dur pour que le site fonctionne à nouveau correctement dès que possible. Nous nous excusons auprès de nos clients pour les désagréments causés”, a ainsi déclaré John Lewis sur son site.

500 000 € d'iPhone volés, Amazon licencie 5 employés

Pas besoin d'être un génie du crime pour dérober une grosse somme d'argent. Ces cinq employés Amazon l'ont bien compris, puisqu'il leur a fallu de mettre au point une simple combine pour subtiliser l'équivalent de 500 000 € en iPhone. Plus précisément, ce sont les derniers iPhone 12 qui ont fait l'objet de larcins répétés. Pour ce faire, ils ont effectué de nombreuses commandes à petit prix sur la plateforme, puis ont remplacé le contenu des colis par les précieux smartphones. Amazon s'est rendu compte de la supercherie grâce à la différence de poids affichés entre les colis et les commandes réelles. Après avoir installé des caméras dans son entrepôt, les malfaiteurs ont été pris la main dans le sac avec pas moins de 10 iPhone dans leur poche.

159 000 voitures Tesla seront bientôt obsolètes

Les puces NAND dont sont équipés les Tesla Model X et Model S arrivent bientôt à expiration. Si jusqu'ici cette information ne vous inquiète pas, sachez que ces puces récoltent et stockent les données de l'ensemble des équipements gérés par le système d'infodivertissement. Une fois la date dépassée, la caméra de recul, les clignotants et autres les alertes auditives vont faire l'objet de nombreux bugs. Pour retarder l'échéance fatidique, Tesla a déployé un patch qui “réduit la mémoire utilisée, améliore la gestion du stockage des données, change la méthode de contrôle des clignotants et règle automatiquement le système HVAC à 22°C en cas de givre”. Tout en admettant qu'il faudra tôt ou tard passer par la case remplacement de la puce.

Une photo dévoile la différence de taille entre les écrans du Galaxy S21+ et S21

Le célèbre leaker Ice Universe a posté sur son compte Twitter un schéma des Galaxy S21 et Galaxy 21+, révélant par la même occasion l'imposante différence de taille entre les deux smartphones. Selon certaines sources, le S21 standard serait doté d'un écran de 6,2”, tandis que le modèle haut dessus serait construit autour d'une dalle de 6,7′‘. Le Galaxy S21 Ultra, quant à lui, mesurerait 6,8”. Ces schémas confirment également l'utilisation de l'écran Infinity-O par Samsung, ainsi qu'un design inspiré des iPhone 12. D'autres informations indiquent que la gamme des Galaxy S21 sera officiellement annoncée le 14 janvier prochain.

Un documentaire sur le coronavirus crée la polémique

2h43 de théories de complot et d'accusations lancées à l'encontre des élites, voilà le programme de “Hold-up”, le documentaire sur le coronavirus signé Pierre Barnérias-Desplas. Mis en ligne le 11 novembre sur Vimeo VOD, la version payante de l'hébergeur de vidéos, le film a rapidement fait l'objet de nombreuses critiques : 400 000 tweets ont été écrits en une semaine. Face à ce tollé, Vimeo a retiré le documentaire de sa plateforme, avant que celui-ci ne se retrouve sur Odysee, un site prisé des complotistes. Depuis, il a également atterri sur YouTube, où il comptabilise un total de près de 3 millions de vues sur la cinquantaine de comptes l'ayant posté. Alors que YouTube tente tant bien que mal de supprimer la vidéo, ses créateurs ont récolté 147 000 euros par mois sur Tipee.

Nos tests de la semaine

Deux mini smartphones et deux cartes graphiques géantes, parité parfaite parmi nos tests cette semaine ! Le Sony Xperia 5 II impressionne par sa puissance et son autonomie, tandis que son utilisation à seule main est très agréable et, chose assez rare pour le notifier, son tiroir de SIM se retire sans accessoire. Néanmoins, la qualité de ses photos est assez décevante et le bouton Google Assistant se révèle quasiment inutile. Il est commercialisé au prix de 899 €. L'iPhone 12 Mini n'a rien envié à la puissance de son concurrent et se permet même d'innover pour les smartphones de sa taille avec la présence d'un double haut-parleur. Bien que le prix 859 € pour son modèle 128 Go affiche un très bon rapport qualité-prix, il paraît inutile de payer 809 € pour la version 64 Go, et carrément excessif de débourser 979 € pour version 256 Go, surtout compte tenu de l'absence d'adaptateur dans la boîte. Les Radeon RX 6800 et RX 6800 XT, quant à elles, n'y vont pas par quatre chemins : elles sont puissantes, peu gourmandes en énergie et signent l'arrivée du ray-tracing chez AMD. Cependant, il semble difficile pour elles de faire le poids face aux cartes de Nvidia, car moins puissantes et moins innovantes. Seul avantage par rapport à ses concurrentes, leur prix s'élève respectivement à 579 € et 649 €.