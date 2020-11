Galaxy S21+ : cette photo compare l’immense écran à celui du Galaxy S21

Le Galaxy S21+ s'illustre dans une nouvelle fuite. D'après une photo partagée par un informateur réputé, le smartphone grand format de Samsung se distinguera par son immense écran de 6,7 pouces, soit 0,5 pouces de plus rapport au Galaxy S21 standard. La fuite confirme aussi les bordures uniformes qui cercleront la dalle AMOLED.

Ce vendredi 13 novembre, Ice Universe, célèbre leaker spécialisé dans les smartphones Samsung, a publié deux schémas représentants les Galaxy S21 et Galaxy S21+ côte à côte sur son compte Twitter. Fidèle à ses habitudes, l'informateur a apparemment obtenu les schémas de fabrication des nouveaux smartphones plusieurs mois avant leur lancement.

Sur base des informations collectées, il a dessiné deux schémas du design avant. Comme on pouvait s'y attendre, la dalle du Galaxy S21+ est bien plus imposante que celle du S21 standard. Les fuites tablent sur un écran de 6,2 pouces pour le Galaxy S21 standard. De son côté, le S21+ serait construit autour d'une dalle de 6,7 pouces. Enfin, le Galaxy S21 Ultra (non visible sur les schémas) serait sublimé d'un écran de 6,8 pouces.

Le retour de l'écran Infinity-O se confirme

Sans grande surprise, Samsung opte une nouvelle fois pour un écran troué Infinity-O. Cette fois, il semble que la cavité dans la dalle soit située encore plus près de la bordure supérieure. Cette année, le constructeur sud-coréen miserait d'ailleurs sur des bordures uniformes. Comme le montrent les schémas, les bordures qui cerclent l'écran mesurent la même taille, y compris le menton – la bordure du bas.

Enfin, on notera que les bords du S21+ paraissent plus incurvés que ceux du Galaxy S21. Pour le modèle standard, Samsung proposerait des bords plus plats comme sur les nouveaux iPhone 12 d'Apple. Les informations d'Ice Universe corroborent les précédentes fuites, dont les rendus publiés par OnLeaks.

Pour rappel, Samsung dévoilerait les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra dès le mois de janvier 2021 afin dynamiser sa division mobile. La présentation Unpacked aurait lieu le 14 janvier 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les S21, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.