Galaxy S21 : leur design s’inspirerait des iPhone 12

Un leaker réputé estime que Samsung va beaucoup s'inspirer des iPhone 12 pour le design des Galaxy S21. Châssis plat, agencement des capteurs photo… tout serait tiré de l'efficacité de la conception du dernier smartphone d'Apple. Avec peut-être l'espoir de séduire à nouveau des clients passés chez la marque à la pomme.

Ce n'est pas pour rien que Samsung est numéro 1 des ventes de smartphones dans le monde. Le constructeur dispose de nombreuses gammes très fournie qui segmente le marché au plus près des budgets des consommateurs. On a ainsi les smartphones de la gamme Galaxy J et désormais M, pour l'entrée de gamme.

Avec des smartphones qui vont jusqu'au Galaxy M51 qui tourne sous Snapdragon 730G – le tout avec une énorme batterie 7000 mAh. Avec les Galaxy A, déjà, on entre dans le milieu de gamme. Avec des références comme les Galaxy A41 et A51 qui bénéficient désormais de variantes 5G plutôt bon marché.

Samsung tenterait de booster les ventes de S21 en s'inspirant du design des iPhone 12

Puis viennent les trois gammes les plus premium : les Galaxy Z, S et Note. Les Galaxy Z rassemblent désormais tous les smartphones pliables de la marque comme le Z Flip et le Galaxy Z Fold 2. Les Galaxy S, comme le S20, présentent en général les dernières innovations flagship en premier dans l'année.

Puis quelques mois plus tard, Samsung lance un Galaxy Note qui reprend la fiche technique du Galaxy S qui vient de sortir, avec l'adjonction d'un stylet, et parfois d'option de RAM et de stockage accrues et certaines années de meilleurs capteurs photo. En fait, Samsung bat records de ventes sur records de ventes sur l'entrée et le milieu de gamme.

Le succès des smartphones pliables, dont la technologie progresse encore significativement, est encore à démontrer commercialement. Quant au segment le plus haut de gamme, celui qui est censé générer le plus de revenus, Samsung semble plutôt en difficulté depuis plusieurs génération. Il y a sans doute d'excellentes raisons à cela.

D'abord, parce que le marché du smartphone est aujourd'hui mature, que ce soit d'un point de vue purement technologique ou en termes de pénétration dans les foyers. Ensuite parce que Samsung est pris entre une concurrence Android très dense, avec des produits aux fonctionnalités semblables proposés beaucoup moins cher par certaines marques.

Les smartphones premium Samsung sont pris entre deux feux

Et un marché de l'ultra-premium sur lequel Apple est numéro 1 depuis maintenant plusieurs années. Or, on le voit avec les premiers chiffres de ventes des S20 : le Galaxy S20 a beau être le smartphone 5G le plus vendu dans le monde dans la première moitié de l'année 2020 – dès qu'on sort de la segmentation 5G, les ventes de S20 sont clairement décevantes.

C'est donc dans ce contexte que l'on apprend les premières infos design sur les prochains smartphones Galaxy. Selon le blog de langue allemande Smartdroid, Samsung devrait s'inspirer librement du design des iPhone 12 cette année pour son Galaxy S21. Le site cite un tweet du leaker Jimmy Is Promo plutôt respecté sur ses indiscrétions Samsung.

Il y explique : “Le Galaxy S21 est vraiment un bloc. Rectangulaire. Anguleux. Premium. Du verre à l'avant et à l'arrière. Des bords en métal plats. Une bosse plus petite pour le module photo. La SIM en bas. Le redesign ramènera des gens notamment des utilisateurs iPhone chez Samsung”.

La description, notamment l'arrivée de bords plats, au lieu des bords arrondis, semble confirmer que Samsung admire cette année beaucoup le design des iPhone 12.

Apple fait du story telling avec son design, Samsung ne sait pas encore le faire

Apple n'a pourtant eu qu'à recycler son design iPhone historiquement le plus populaire (iPhone 4, 4S, 5, 5S, SE et SE 2020). Tout en le dotant des innovations lancées dans son lineup sur l'iPhone X comme l'écran OLED, l'encoche Face ID – et un arrière évoquant les iPhone 11.

En plus de cela, Apple peut compter sur la 5G pour booster un peu les ventes – un point sur lequel Samsung misait déjà avant lui. Or, étant donné qu'on parle de deux produits sur le segment le plus premium, il est possible que l'arrivée sur le marché d'iPhones 5G écorne les ventes de smartphones 5G premium chez Samsung.

Lire également : Le lancement du Galaxy S21 est prévu pour janvier 2021

Forçant ce dernier à trouver de nouvelles façons de séduire les clients. Néanmoins se rapprocher visuellement de l'iPhone 12 serait-il vraiment une si bonne idée ? En effet, Apple peut raconter toute une histoire autour de son design, inspiré d'une génération élevée au rang d'icône dans sa propre sphère. Samsung n'a hélas pas encore vraiment ce type de cartes dans son jeu.