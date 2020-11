PS5 : les sites font face à de gros problèmes techniques à cause de la pénurie, la colère gronde

La PS5 et la PS5 Digital Edition sont disponibles depuis ce 19 novembre 2020. Au Royaume-Uni comme en France, le lancement a été synonyme d'un afflux massif de clients sur les sites des différents revendeurs, entraînant des pannes à tout va. Les plaintes des utilisateurs se multiplient sur les réseaux sociaux et sur les services client des sites de e-commerce.

Comme vous le savez probablement, la PS5 est officielle en France. Après des précommandes records et une longue période de rupture de stock totale, Sony avait confirmé que des PS5 allaient être disponibles le jour du lancement sur les sites des différents revendeurs, en France et dans les autres pays concernés.

À ce sujet, Amazon, la Fnac, Cdiscount et les autres revendeurs ont donné des détails concernant les heures d'ouverture des ventes de PS5 le jeudi 19 novembre. Ainsi, la Fnac a garanti que des consoles seraient disponibles dès 10h ce matin et Amazon dès 13h. Autant le dire tout de suite, les stocks de PS5 se sont écoulés à la vitesse de l'éclair.

Des sites rapidement submergés

En plus des quantités extrêmement limitées mises en vente, l'afflux massif de clients n'a pas aidé. La grande majorité des sites des revendeurs ont été submergés par cette vague d'utilisateurs, bien déterminés à repartir avec leur machine. En France, les sites de la Fnac, de Boulanger, d'Auchan ou encore de Cultura ont rapidement crashé, laissant place à des pages de maintenance ou à des files d'attente interminables.

Au Royaume-Uni, le lancement de la PS5 semble avoir connu les mêmes travers, comme le rapportent nos confrères du Guardian. Les sites des principaux revendeurs britanniques comme John Lewis, Game ou Tesco étaient tous hors service ce matin. Le site spécialisé Currys a été contraint de mettre en place une file d'attente, avec pour résultat des dizaines de milliers d'utilisateurs en attente.

“Il y a des niveaux de demande extrêmement élevés pour notre site web ce matin et nous rencontrons quelques problèmes techniques. Nos équipes travaillent dur pour que le site fonctionne à nouveau correctement dès que possible. Nous nous excusons auprès de nos clients pour les désagréments causés”, ont écrit les équipes de John Lewis sur leur site.

Sur les réseaux sociaux et sur les comptes officiels des différents revendeurs, les plaintes se multiplient. “Vous n'aviez donc rien à donner aujourd'hui du tout ! Ou vous les avez vendus au milieu de la nuit ?! Quelle honte !”, écrit un acheteur sur la page de Currys. “Je ne suis pas content d'attendre dans une file d'attente 50 minutes, d'être ensuite informé que je suis redirigé vers le site principal, puis d'apprendre que cette page a expiré. Et maintenant, plus de stock”, écrit dépité un autre client.

Et vous, avez-vous réussi à acheter une PS5 ce 19 novembre ? Ou bien avez-vous reçu votre précommande comme convenu ou non ? Dites-le-nous dans les commentaires.