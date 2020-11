Tesla Model S et Model X : 159 000 voitures vont devenir obsolètes à cause de leur puce mémoire

Pas moins de 159 000 Model S et Model X deviendront bientôt obsolètes. Les puces de stockage NAND, incorporées dans le système d'infodivertissement des véhicules, arrivent bientôt à leur date d'expiration, ce qui provoquera de nombreux dysfonctionnements. Bien qu'en ayant déployé une mise à jour repoussant l'usure de la puce, Tesla n'a pas nié cet état des faits qui forcera les utilisateurs à la remplacer.

Entre 2012 et 2018, Tesla a construit environ 159 000 Model X et Model S, dont le prix est d'ailleurs récemment passé sous la barre des 70 000 dollars. Ces voitures comprennent un système d'infodivertissement fonctionnant à partir d'une puce de stockage NAND, utilisée notamment dans les smartphones et ordinateurs portables bons marché. Or, le programme de ces puces arrive bientôt à expiration, et son arrêt va entraîner bon nombre de dysfonctionnements dans le véhicule.

Les données n'étant plus stockées dans le système, la caméra de recul, les clignotants ou encore les alertes auditives feront l'objet de nombreux bugs. D'après la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, l'organisation américaine chargée de la sécurité routière), ce problème de puce est responsable de l'obsolescence de 30% des systèmes d'infodivertissement après 3 à 4 ans. L'administration souligne également son impact sur l'Autopilot et la conduite assistée.

Tesla confirme que ses voitures finiront par être inutilisables

16 000 utilisateurs se sont déjà plaints auprès de Tesla à propos de bugs apparus dans le véhicule qui pourraient être liés à l'expiration de la puce de stockage, entraînant une enquête de la NHTSA “pour évaluer en profondeur l'étendue, la fréquence et les conséquences sur la sécurité de ces dysfonctionnements”. Les nouveaux modèles équipés du dernier ordinateur de bord MCU 2 ne sont pas concernés puisqu'ils utilisent une puce Intel à la place de la puce NAND à l'origine des bugs.

Tesla a récemment déployé une mise à jour de son logiciel pour tenter de limiter l'usure de la puce. Selon la NHTSA, le patch “réduit la mémoire utilisée, améliore la gestion du stockage des données, change la méthode de contrôle des clignotants et règle automatiquement le système HVAC à 22°C en cas de givre”. Néanmoins, le constructeur a confirmé que les puces de stockages finiront éventuellement par ne plus fonctionner et devront donc être remplacées.

