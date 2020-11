Galaxy S21 (S30) : présentation officielle le 14 janvier 2021

Les Galaxy S21 (S30) seraient présentés le 14 janvier 2021, révèle un informateur. Comme le veulent les rumeurs, Samsung aurait décidé d'avancer le lancement des nouveaux Galaxy S de plusieurs semaines par rapport à ses habitudes. La fuite lève aussi le voile sur la date d'ouverture des précommandes, d'arrivée sur le marché et sur les coloris.

Suite aux chiffres de vente décevants des Galaxy S20 et des Galaxy Note 20, Samsung aurait décidé de précipiter l'entrée en scène des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. D'ailleurs, le géant de Séoul aurait d'ores et déjà lancé la production de masse de la version la plus haut de gamme, le Galaxy S21 Ultra.

D'après un faisceau de rumeurs concordantes, la conférence de présentation des Galaxy S21 (S30) serait prévue dès le mois de janvier 2021. Jon Prosser, informateur réputé en dépit d'un historique de fuites mitigé, abonde dans le même sens dans une publication sur Twitter.

Sur le même sujet : Le Samsung Galaxy S21 n’inclurait pas de chargeur ni d’écouteurs dans la boîte

Les Galaxy S21 (S30) sortiraient dans les magasins le 29 janvier 2021

Le leaker américain affirme que Samsung a prévu de dévoiler les Galaxy S21 (S30) dès le jeudi 14 janvier 2021. Pandémie oblige, on imagine que la firme se contentera d'une conférence en ligne diffusée depuis YouTube. Sans grande surprise, Samsung ouvrirait les précommandes dans la foulée de la conférence Unpacked.

La sortie des smartphones dans les magasins serait prévue le 29 janvier 2021, soit deux semaines après l'annonce. C'est cohérent avec les habitudes de Samsung. Enfin, l'informateur dévoile les coloris prévus par Samsung : noir, blanc, gris, argent, violet et rose. On vous invite à prendre les assertions de Jon Prosser avec du recul. Samsung peut encore changer son fusil d'épaule.

Aux dernières nouvelles, la présentation du 14 janvier sera uniquement destinée aux Galaxy S21. Samsung n'aurait pas prévu de dévoiler le Galaxy Z Flip de si tôt. Une fuite affirme d'ailleurs que le smartphone pliable à clapet ne sera pas annoncé avant l'été prochain. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains Galaxy S. En attendant plus d'informations sur les plans de Samsung, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.