La BMW i3 électrique cartonne tellement que les commandes ouvrent bien plus tôt que prévu

Face à une demande inattendue, BMW décide d'ouvrir les commandes de la i3 électrique bien plus tôt que prévu. Cette berline zéro émission remplace la Série 3 thermique sur le segment premium. Le constructeur revoit son calendrier pour répondre à un engouement qu'il n'avait pas anticipé.

bmw i3 2026

Le marché européen de la voiture électrique connaît une période d'effervescence. La concurrence chinoise pousse les marques historiques à accélérer leurs lancements. Les berlines et SUV électriques se multiplient, chacun visant une autonomie toujours plus élevée. En Europe, les modèles de BYD connaissent un boom spectaculaire et dépassent désormais Tesla sur certains mois. Dans ce contexte tendu, les constructeurs allemands soignent particulièrement le lancement de leurs nouveautés.

La marque bavaroise mise gros sur la i3, sa première Série 3 entièrement électrique. Avec cette berline, BMW s'attaque enfin au problème des longs trajets grâce à une autonomie de pointe. Le modèle repose sur la plateforme Neue Klasse, déjà étrennée par le SUV iX3. Ce dernier a rencontré un succès supérieur aux attentes. Ce phénomène a donné des idées au constructeur. La firme a donc décidé de précipiter l'ouverture des commandes de sa berline.

BMW avance les commandes de la i3 en Allemagne face à un succès qui dépasse les attentes de la marque

La nouvelle BMW i3 affole déjà les compteurs avant même sa commercialisation. Selon un rapport exclusif d'Automobilwoche, le constructeur ouvre les commandes d'une version « 1st Edition » dès cette semaine outre-Rhin. Cette décision intervient des mois avant le calendrier prévu, qui visait l'automne. La marque précise que la production ne sera pas affectée et démarrera bien en août à Munich. La version de lancement, l'i3 50 xDrive, annonce environ 700 kilomètres d'autonomie selon une mesure préliminaire.

Cette berline électrique repose sur une architecture 800 volts et des cellules développées en interne. Elle développe 469 chevaux grâce à deux moteurs électriques. Sa batterie d'environ 107 kWh accepte une recharge jusqu'à 400 kW. Un passage de 10 à 80 % réclame alors seulement 22 minutes. Pour l'instant, cette avance ne concerne que le marché allemand. Le reste de l'Europe garde le calendrier initial, avec des livraisons attendues à l'automne. Les ventes aux États-Unis suivront en 2027, à un tarif encore inconnu.


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