Si Google Photos refuse de répondre sur votre smartphone, installez vite cette mise à jour

Des possesseurs de Google Pixel ont vu leur application Photos cesser brutalement de réagir ces derniers jours. Ouvrir une image suffisait à rendre les boutons de modification et de partage complètement inertes. La firme de Mountain View a réglé le problème en un peu plus de vingt-quatre heures.

Test Google Pixel 11 bloc photo 2
Crédits : Phonandroid

Sur Android, les applications évoluent presque chaque mois, au risque de casser ce qui marchait très bien la veille. Chaque nouvelle version apporte son lot de fonctions, parfois un défaut imprévu avec. Depuis janvier, la photothèque du géant américain avance à ce rythme soutenu. L’onglet Collections de Google Photos pourra bientôt être réorganisé à la main. Entre deux ajouts, les utilisateurs encaissent donc de petits ratés.

Fin septembre, les remontées se sont multipliées sur Reddit. Après avoir ouvert une image déjà retouchée, plusieurs possesseurs de Google Photos ont constaté que les options de modification, de partage et de suppression restaient totalement muettes, sans message d’erreur ni ralentissement visible. L’interface réagissait pourtant au doigt. Certains ont même redémarré leur téléphone sans résultat. Du Pixel 9a jusqu’au Pixel 11 Pro, de nombreux modèles se sont retrouvés concernés. L’ennui tombait au plus mauvais moment, alors que cinq nouveautés venaient d’arriver dans l’application, dont un stylo pour masquer les informations sensibles.

Google Photos retrouve ses boutons de modification et de partage avec la version 7.94

L’éditeur a confirmé le correctif à Android Authority. Le déploiement a démarré dans la foulée, sans annonce publique du côté de la firme. Pour récupérer des boutons fonctionnels, il faut installer la version 7.94.0 de Google Photos depuis le Play Store. Aucune manipulation supplémentaire n’est réclamée ensuite, puisque l’application repart normalement une fois la mise à jour terminée. Rien n’a été perdu du côté des clichés pendant la panne.

Entre la confirmation du problème et sa résolution, il s’est écoulé un peu plus de vingt-quatre heures. Sur Reddit, les conseils habituels, désinstallation puis vidage du cache, ne donnaient rien chez la plupart des gens. Seule une correction côté éditeur pouvait débloquer la situation. Notre test du Pixel 11 Pro Fold rappelle à quel point la photo reste l’argument central de ces téléphones haut de gamme. Un blocage sur la retouche touche donc au cœur de Google Photos. Reste à savoir si la prochaine fournée de nouveautés passera aussi facilement.


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