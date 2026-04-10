BMW parie sur l’hydrogène pour son prochain grand SUV, son autonomie annoncée est bluffante

BMW n'a pas dit son dernier mot sur l'hydrogène. Le constructeur allemand dévoile un nouveau système de stockage pour son futur grand SUV. L'autonomie annoncée devrait faire réfléchir les plus sceptiques.

Les voitures à hydrogène peinent encore à convaincre le grand public. Malgré des atouts réels, comme une recharge rapide et zéro émission, ces véhicules restent rares sur les routes européennes. Les constructeurs investissent pourtant dans cette technologie, convaincus qu'elle a un rôle à jouer aux côtés des batteries. BMW en est l'exemple le plus tenace. La marque développe depuis plusieurs années un grand SUV à hydrogène, dans la lignée directe du BMW iX que nous avions essayé à l'époque.

Le constructeur bavarois vient d'annoncer un nouveau système de stockage baptisé Hydrogen Flat Storage. Il est destiné à équiper la prochaine génération de son grand SUV. Ce modèle s'inscrit dans la continuité de l'iX5 Hydrogen, déjà vendu en petite série auprès de flottes pilotes en Europe. BMW prépare aussi une version 100 % électrique du même SUV, ainsi que des variantes essence, diesel et hybride. La marque avait d'ailleurs montré ses ambitions électriques avec sa nouvelle i3, dont nous avions couvert le lancement et ses promesses sur les longs trajets.

Le BMW iX5 Hydrogen de prochaine génération grimpe à 750 km d'autonomie grâce à un réservoir inédit

La nouveauté tient dans la forme du réservoir de l'iX5 Hydrogen. Le Hydrogen Flat Storage abandonne les cuves cylindriques encombrantes de l'actuel version. Il se compose de sept chambres en fibre de carbone reliées entre elles, logées dans un boîtier métallique plat. Ce système s'intègre directement dans le plancher, sans empiéter sur l'habitacle. Sa capacité passe à 7 kilogrammes d'hydrogène, contre 6 kg sur le modèle actuel. L'autonomie grimpe ainsi à 750 kilomètres, contre 482 km aujourd'hui. La recharge reste inférieure à cinq minutes, selon BMW.

Ce boîtier plat partage les mêmes dimensions que la batterie 800 volts prévue pour la version électrique. BMW peut donc assembler plusieurs variantes du même SUV sur une seule ligne de production, ce qui réduit les coûts. La pile à combustible est codéveloppée avec Toyota. Elle est décrite comme plus puissante et plus efficace que celle embarquée dans l'actuel iX5 Hydrogen. Ce partenariat n'est pas nouveau. En effet, les deux constructeurs collaborent depuis des années sur la technologie hydrogène. Les premières unités devraient sortir des usines en 2028.