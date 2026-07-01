BMW dégaine l’iX5 et pulvérise ses rivaux avec une autonomie que personne n’attendait

BMW poursuit son offensive dans l'électrique haut de gamme. La marque dévoile l'iX5, la déclinaison zéro émission de son best-seller. Son autonomie annoncée grimpe à un niveau rarement atteint sur ce type de véhicule.

bmw ix5 2027
Le marché des SUV électriques haut de gamme se durcit chaque mois. Les constructeurs allemands affrontent une concurrence chinoise de plus en plus agressive. Chacun cherche à repousser les limites de l'autonomie et de la charge pour séduire une clientèle exigeante. Le constructeur bavarois avait déjà frappé fort avec son iX3. Ce SUV avait bouclé 1 000 km avec seulement deux arrêts de recharge. La bataille se joue désormais sur des chiffres toujours plus impressionnants.

BMW enrichit aujourd'hui sa gamme Neue Klasse avec l'iX5. Il s'agit de la version 100 % électrique du X5, le SUV le plus vendu de la marque allemande. Ce modèle rejoint la berline i3, dont le succès a récemment poussé la firme à ouvrir les commandes plus tôt que prévu. La déclinaison zéro émission repose sur une architecture 800 volts et des cellules cylindriques de sixième génération. Elle devient aussi le premier engin sans carburant du constructeur assemblé aux États-Unis, dans l'usine de Spartanburg.ix5 bmw 2027

Le BMW iX5 promet jusqu'à 845 km d'autonomie et récupère 274 km en dix minutes

Avec l'iX5, BMW mise avant tout sur l'autonomie. Selon le constructeur, la version 60 xDrive embarque une batterie de 141 kWh utiles. Le SUV vise jusqu'à 845 km sur le cycle WLTP européen. La recharge grimpe de son côté à 460 kW sur une borne compatible. Un passage de 10 à 80 % réclame alors 22 minutes seulement. En dix petites minutes branché, l'engin récupère près de 274 kilomètres d'autonomie. Ses deux moteurs délivrent 578 chevaux et 805 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h tombe en 4,6 secondes.

Cette fiche technique impose l'iX5 face à des rivaux comme le Porsche Cayenne électrique ou le Lucid Gravity. À bord, l'habitacle mise sur un écran central de 17,9 pouces et l'affichage Panoramic Vision projeté devant le conducteur. Le SUV allemand traîne toutefois un défaut de taille, son poids d'environ 2 825 kilogrammes en configuration européenne. La marque en fait le véhicule de série le plus lourd de son histoire. La commercialisation de ce modèle est fixée au 6 mars 2027, à partir de 102 800 euros en Allemagne.


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