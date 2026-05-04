Le BMW iX3 écrase ses rivaux sur 1 000 km avec seulement 2 arrêts

Sur autoroute, les voitures électriques peinent encore à convaincre sur les longs trajets. Le BMW iX3 vient de prouver le contraire lors d'un test de 1 000 km. Deux arrêts seulement lui ont suffi pour devancer tous ses rivaux.

Les longs trajets en voiture électrique restent un sujet sensible. Un classement de janvier 2026 avait révélé que les performances réelles sur autoroute s'éloignent souvent des chiffres annoncés par les constructeurs. L'écart peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres, surtout par temps froid. Ces tests en conditions réelles sont devenus la référence pour juger un véhicule électrique. Depuis son lancement, le BMW iX3 s'impose comme l'un des modèles les plus scrutés dans ce domaine.

Le constructeur bavarois mise sur ce SUV électrique pour s'imposer face à une concurrence dense. La gamme BMW travaille aussi sur l'avenir, avec la BMW i3 dont la prochaine génération promet de dépasser les 700 km d'autonomie. Mais c'est le BMW iX3 qui vient de faire parler de lui en conditions réelles. Le YouTuber Bjorn Nyland lui a soumis un défi routier de 1 000 km, filmé et publié sur sa chaîne.

Le BMW iX3 boucle 1 000 km en 8h55 avec seulement 2 arrêts de recharge

Selon la vidéo de Bjorn Nyland, le BMW iX3 xDrive50 a roulé 1 000 km sur autoroute à 120 km/h, par 0°C. Le SUV était chaussé de jantes 21 pouces, moins efficientes que les 20 pouces. Le BMW iX3 a terminé le parcours en 8 heures et 55 minutes, avec deux arrêts de recharge seulement.

Ce résultat égale celui de la Tesla Model S Long Range et de la Zeekr 7X Performance. Pourtant, le BMW iX3 affiche une consommation de 26,7 kWh aux 100 km, inférieure à celle de ses deux rivaux. Ces derniers ont été testés dans des conditions météo plus favorables. La batterie de 108 kWh et la recharge jusqu'à 400 kW ont permis de limiter la durée des arrêts. Sur ce type de parcours, les pauses pour recharger font souvent la différence entre les modèles. Le SUV allemand portait pourtant les jantes 21 pouces, plus lourdes et moins efficientes. Avec les 20 pouces recommandés, les résultats auraient pu être encore meilleurs. Selon Bjorn Nyland, peu de concurrents combinent aujourd'hui cette efficience, ce confort et cette rapidité de charge.