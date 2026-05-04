Le BMW iX3 écrase ses rivaux sur 1 000 km avec seulement 2 arrêts

Sur autoroute, les voitures électriques peinent encore à convaincre sur les longs trajets. Le BMW iX3 vient de prouver le contraire lors d'un test de 1 000 km. Deux arrêts seulement lui ont suffi pour devancer tous ses rivaux.

bmw ix3 autonomie

Les longs trajets en voiture électrique restent un sujet sensible. Un classement de janvier 2026 avait révélé que les performances réelles sur autoroute s'éloignent souvent des chiffres annoncés par les constructeurs. L'écart peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres, surtout par temps froid. Ces tests en conditions réelles sont devenus la référence pour juger un véhicule électrique. Depuis son lancement, le BMW iX3 s'impose comme l'un des modèles les plus scrutés dans ce domaine.

Le constructeur bavarois mise sur ce SUV électrique pour s'imposer face à une concurrence dense. La gamme BMW travaille aussi sur l'avenir, avec la BMW i3 dont la prochaine génération promet de dépasser les 700 km d'autonomie. Mais c'est le BMW iX3 qui vient de faire parler de lui en conditions réelles. Le YouTuber Bjorn Nyland lui a soumis un défi routier de 1 000 km, filmé et publié sur sa chaîne.

Le BMW iX3 boucle 1 000 km en 8h55 avec seulement 2 arrêts de recharge

Selon la vidéo de Bjorn Nyland, le BMW iX3 xDrive50 a roulé 1 000 km sur autoroute à 120 km/h, par 0°C. Le SUV était chaussé de jantes 21 pouces, moins efficientes que les 20 pouces. Le BMW iX3 a terminé le parcours en 8 heures et 55 minutes, avec deux arrêts de recharge seulement.

Ce résultat égale celui de la Tesla Model S Long Range et de la Zeekr 7X Performance. Pourtant, le BMW iX3 affiche une consommation de 26,7 kWh aux 100 km, inférieure à celle de ses deux rivaux. Ces derniers ont été testés dans des conditions météo plus favorables. La batterie de 108 kWh et la recharge jusqu'à 400 kW ont permis de limiter la durée des arrêts. Sur ce type de parcours, les pauses pour recharger font souvent la différence entre les modèles. Le SUV allemand portait pourtant les jantes 21 pouces, plus lourdes et moins efficientes. Avec les 20 pouces recommandés, les résultats auraient pu être encore meilleurs. Selon Bjorn Nyland, peu de concurrents combinent aujourd'hui cette efficience, ce confort et cette rapidité de charge.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Entourer pour chercher était déjà l’une des meilleures fonctions d’Android et s’améliore encore

La bien pratique fonction Entourer pour chercher d’Android va désormais prendre en charge plus de contexte pour des réponses plus pertinentes. Google donne la possibilité de joindre une URL ou…

IA

Samsung Galaxy : cette annonce fait craindre le pire pour le prix des smartphones abordables du constructeur

Samsung vient d’officialiser l’arrêt de la production de la mémoire LPDDR4 et LPDDR4, au profit de la nouvelle génération de RAM. Autrement dit, les smartphones entrée et milieu de gamme…

Samsung laisse lui-même fuiter des images officielles des Galaxy Z Fold 8 et Wide Fold

Des images officielles du Galaxy Z Fold 8 et du Galaxy Wide Fold ont été découvertes au sein de One UI 9. L’occasion de confirmer leur design déjà aperçu dans…

One UI 8.5 : la version stable arriverait très bientôt sur les Galaxy S25, cette fois c’est la bonne ?

Après les prévisions ratées du déploiement de One UI 8.5 début mai, une nouvelle fuite redonne espoir quant au lancement imminent de la version stable. La feuille de route pour…

105 € de remise sur le Nothing Phone (3a) pour les French Days, mais l’offre ne dure pas

Le Nothing Phone (3a) en version 12 Go/256 Go perd 105 € sur son prix à l’occasion des French Days. Cdiscount le propose à 274 € au lieu de 379 €,…

Bon plan manette Xbox officielle : plus que quelques heures pour l’avoir à prix cassé, vite !

Quand on a besoin d’acheter une nouvelle manette, on se retrouve face à un choix difficile : acheter une manette officielle au prix fort ou bien se contenter d’une manette…

Dyson Cyclone V10 Submarine : le puissant aspirateur laveur passe à petit prix, mais aujourd’hui seulement !

Les French Days se terminent ce soir et, pour cette dernière journée, vous pouvez vous offrir le Dyson Cyclone V10 Submarine à prix cassé. Normalement en vente à 549 €…

Vous pouvez vivre dans ce PC géant, mais attention à la chaleur

Une créatrice de contenu a fabriqué un PC dans lequel vous pouvez entrer physiquement, sans vous sentir oppressé. Et il fonctionne, en quelque sorte. Tour d’horizon de ce projet hors…

Cloud. d’o2switch : la meilleure offre d’hébergement web du moment ?

Entre promesses marketing et jargon technique, difficile de s’y retrouver dans l’hébergement web. L’offre Cloud. d’o2switch affiche des arguments solides : ressources généreuses, infrastructure propriétaire, sécurité dopée à l’IA, etc….

Windows 11 : votre PC redémarre plusieurs fois pour faire une mise à jour ? Microsoft a une explication

Vous avez peut-être remarqué que votre PC sous Windows 11 redémarrait plusieurs fois à chaque mise à jour ces temps-ci. Rassurez-vous, c’est normal. Microsoft confirme qu’il ne s’agit pas d’un…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.