Microsoft Outlook améliore enfin ses réponses automatiques

Microsoft annonce qu'Outlook va obtenir de nouvelles fonctionnalités concernant les réponses automatiques, qui vont devenir bien plus personnalisables et adaptables.

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Crédits : 123RF

Actuellement, les réponses automatiques sur Outlook se résument à leur plus simple expression. En cas d'absence anticipée, l'utilisateur peut programmer un message qui sera envoyé aux expéditeurs qui essaient de vous contacter. Un moyen de les prévenir qu'ils ne doivent pas attendre de réponse avant un certain temps. Sauf que ce système manque cruellement d'adaptabilité et ne répond pas à tous les besoins selon la situation. Mais Microsoft est sur le point de le faire évoluer pour nous donner plus d'options.

L'éditeur a partagé dans sa feuille de route pour Microsoft 365 des informations sur les nouveautés qui arrivent pour les réponses automatiques sur Outlook. “Vous pouvez désormais créer une règle qui répond automatiquement aux messages entrants à l'aide d'un modèle que vous avez configuré. Définissez les conditions souhaitées et choisissez le modèle : Outlook se charge de la réponse. C'est un moyen simple d'envoyer des réponses cohérentes sans avoir à saisir la même chose à chaque fois”, est-il décrit.

Petite révolution pour les réponses automatiques sur Outlook

Concrètement, il va devenir possible de créer des réponses automatiques plus personnalisées, conçues pour des scénarios spécifiques, grâce au mécanisme de règles. Fini le même message standard pour l'ensemble des destinataires, une réponse différente pourra être programmée pour un ou des expéditeurs en particulier, tandis qu'un autre modèle d'e-mail sera envoyé pour les messages dont l'objet contient certains mots-clés définis.

Nous n'avons pas encore tous les détails à disposition, mais on peut aussi penser que les domaines de messagerie seront aussi un critère disponible, ce qui serait bien pratique dans un cadre professionnel pour cibler les contacts d'une même entreprise. Il n'est pas précisé si l'IA est impliquée dans la procédure. On peut imaginer que Copilot se charge d'établir le paramétrage des différentes réponses automatiques à la place de l'utilisateur pour lui éviter de tout gérer manuellement.

Ce nouveau système est encore en développement, fait savoir Microsoft, qui prévoit un début de déploiement pour septembre 2026. Nous serons donc bientôt fixés quant à la manière dont il fonctionne vraiment. Dans un premier temps, c'est la version web d'Outlook qui en bénéficiera, avant une disponibilité probable sur d'autres supports.


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