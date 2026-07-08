Instagram : vos photos peuvent être utilisées pour générer du contenu IA, voici comment vous y opposer facilement

Meta fait de nouvelles avancées dans le domaine de l’IA : l’entreprise lance son modèle de génération d’images et il intègre un système de filigrane invisible. Mais c’est surtout la mise à jour de la politique de réutilisation des contenus sur Instagram qui mérite que l’on s’y attarde, car elle est préoccupante.

Comme tous les géants de la tech, Meta a amorcé un virage vers l’IA avec Meta AI et, aujourd’hui, le processus s’accélère. Pour concurrencer OpenAI et Google, la maison-mère de Facebook a dévoilé ce mardi 7 juillet son tout premier modèle de génération d’images : Muse Image. Précisant que « les images ne sont que le début », la firme a également annoncé le développement de Muse Video.

Et Meta suit également les pas de Google en termes de « transparence » : l’entreprise intègre au sein de Muse Image son système de filigrane invisible équivalent à SynthID. Baptisé Content Seal, il a pour vocation d’aider les utilisateurs à vérifier si une image a été générée par IA.

Mais ce n’est pas tout. Il apparaît que Meta en a profité pour mettre à jour sa politique de réutilisation des contenus sur Instagram avec de nouvelles options. Elles permettent à n’importe qui, si vous avez un compte public, de réutiliser vos publications pour créer du contenu généré par IA. Heureusement, il existe une solution toute simple pour y échapper.

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Instagram permet à n’importe qui de créer du contenu généré par IA à partir de vos publications

Si vous êtes le propriétaire d’un compte public sur Instagram, tout le monde peut désormais réutiliser vos posts pour générer du contenu avec Meta AI. Cela se manifeste par deux nouvelles options qui prennent la forme d’interrupteurs. Voici comment y accéder :

Ouvrez l’application

Appuyez sur l’onglet de la barre de navigation en bas de l’écran correspondant au Profil (celui tout à droite)

Appuyez sur le menu hamburger en haut à droite de votre Profil pour accéder aux Paramètres et activité

Dans la section Moyens d’interagir avec vous, appuyez sur Partage et réutilisation

D'après Wired, vous y trouverez une nouvelle section baptisée Autorisez les internautes à réutiliser votre contenu sur Instagram et avec des fonctionnalités d’IA de Meta. Les deux options (Reels et Publications) qu’elle contient sont activées par défaut selon nos confrères.

Les plus observateurs auront remarqué que, pour le moment, nous ne disposons que d’une section au libellé quelque peu différent : Autorisez les internautes à créer du contenu avec votre audio d’origine et à le réutiliser sur Meta AI, qui ne s’applique donc qu’aux Reels. Et l’option n’est pas activée par défaut.

Est-ce un avantage de la Réglementation européenne ou est-ce simplement le calme avant la tempête ? Quoi qu’il en soit, mieux vaut prévenir que guérir : mieux vaut rester à l’affût pour désactiver ces options si elles venaient à apparaître et être activées par défaut sur votre compte si vous ne voulez pas que des inconnus puissent réutiliser vos publications pour générer du contenu avec Meta AI.

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Un véritable enjeu de transparence et de confidentialité

Le plus alarmant ? La facilité avec laquelle il est possible de réutiliser le contenu des autres (une mention de son compte suffit) et le manque de transparence de Meta lorsqu’il s’agit de contenu généré par IA. En effet, la page d’aide dédiée à la question de la réutilisation déclare :

« Vous ne recevrez pas de notification concernant le contenu créé à l’aide des fonctionnalités d’IA de Meta».

Mais aussi : « Le contenu créé à l’aide des fonctionnalités d’IA de Meta ne sera pas supprimé», même si vous supprimez la publication à l’origine de ce « méta-contenu » généré par IA ou si vous mettez votre compte en privé par la suite.

Les comptes privés sur Instagram sont épargnés par ces problèmes

Ainsi, et de manière plus radicale, si Instagram ne représente pas tout ou partie de votre activité personnelle, vous pouvez également envisager de passer à un compte privé. Pour cela, rien de plus simple :

Retournez dans les Paramètres et activité

Dans la section Qui peut voir votre contenu , sélectionnez Confidentialité du compte

, sélectionnez Activez l’interrupteur Compte privé

Une fenêtre contextuelle apparaît : elle affiche les caractéristiques du Compte privé. Il y est explicitement précisé : « Personne ne peut réutiliser votre contenu. » Concrètement, cela se manifeste par la transformation de l’onglet Partage et réutilisation en Partage et la disparition de toute mention de réutilisation de votre contenu.