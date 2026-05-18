One UI 8.5 : deux nouveaux smartphones Samsung Galaxy reçoivent la mise à jour tant attendue

Samsung continue d'étendre la mise à jour One UI 8.5 à son parc d'appareils éligibles. Aujourd'hui, deux nouveaux smartphones peuvent télécharger la dernière version de la surcouche Android en Corée du Sud, ce qui signifie que nous devrions plus tarder à y avoir droit à notre tour.

On l'a attendu un peu plus longtemps que prévu, mais elle est là. Après une phase de bêta qui a semblé interminable, Samsung prend également son temps pour déployer la version stable de One UI 8.5. Il y a un peu plus d'une semaine, la firme coréenne a fini par rendre la mise à jour disponible sur tous ses smartphones premium sortis depuis 2024. En toute logique, les Galaxy S23 devaient donc suivre le mouvement quelques jours plus tard.

Mais rien n'est arrivé la semaine dernière. Il aura fallu attendre la fin du week-end pour que la mise à jour apparaisse enfin sur les serveurs de Samsung. À ce jour, les utilisateurs coréens peuvent installer la dernière version stable de One UI sur deux smartphones : les Galaxy S23 donc, mais aussi les Galaxy A56, premiers modèles milieu de gamme à profiter des dernières nouveautés.

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One UI 8.5 est disponible sur deux nouveaux smartphones Samsung Galaxy

Comme toujours, les utilisateurs coréens sont les premiers à pouvoir télécharger la mise à jour. En Occident, celle-ci devrait arriver d'ici demain, au plus tard mercredi prochain. Votre smartphone ne manquera pas de vous prévenir lorsqu'elle sera disponible. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours vous rendre dans Paramètres > Mise à jour logicielle pour vérifier sa disponibilité.

Attention toutefois, il semblerait que la mise à jour soit légèrement décevante sur les Galaxy S23 comparé aux smartphones plus récents. En effet, plusieurs fonctionnalités manquent à l'appel, à commencer par toutes les options IA du Creative Studio, ou encore l'Audio Eraser. Les fonctions de filtrage des appels, de priorisation automatique des notifications et Now Nudge sont également absentes. Il est probable que les modèles plus anciens et plus abordables aient droit au même traitement.

Source : SamMobile