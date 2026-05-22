PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty : derrière ce nom à rallonge se cache le nouvel aspirateur balai sans fil de Shark. Un produit au tarif ajusté qui apporte quelques nouveautés bien vues, sur le papier en tout cas. Mettons-le à présent à l’épreuve.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

En quelques années, la marque Shark (et son pendant Ninja pour les produits destinés à la cuisine au sens large) s’est taillé une belle réputation et une présence impressionnante dans les rayons. Il faut dire que les produits proposés sont souvent originaux et affichent toujours un excellent rapport qualité / prix. Pour l’entretien des sols, Shark propose aujourd’hui une gamme complète, allant de l’aspirateur balai au robot laveur. De quoi couvrir tous les besoins des consommateurs, mais aussi tous les budgets.

Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty (ouf !) se présente comme un produit évolué, puisqu’il dispose d’une station de vidage automatique et complet, car il peut se transformer en aspirateur à main. Nous l'avons testé et vous proposons de voir ensemble ses nombreux avantages, mais aussi ses quelques défauts.

Prix et disponibilité

Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty est commercialisé sur le site de la marque bien entendu, mais aussi chez tous ses revendeurs habituels. Vous ne devriez pas avoir de mal à le trouver donc. Son prix est de 399,99 € au moment de notre test.

L’appareil est fourni avec sa station d’accueil, mais aussi avec deux brosses : une classique pour le sol et une seconde motorisée également plus compacte plutôt destinée aux petites surfaces, comme les canapés. Dans le carton, vous trouverez aussi une tête offrant un suceur fin allié à une brossette escamotable, un outil pratique pour, par exemple, aspirer la voiture. Shark fournit enfin deux capsules désodorisantes, une exclusivité de la marque, qui masquent d’éventuelles mauvaises odeurs dans le bac de vidange. Celui-ci est sans sac, ce qui limite les consommables de cet aspirateur aux seules capsules précédemment évoquées.

Mise en œuvre

L’appareil est livré dans un carton qui présente d’emblée ses principales fonctions et particularités. Il est en partie démonté avec d’un côté le bloc principal (moteur, bac à poussière, batterie…) et, de l’autre, le bras articulé au bout duquel prennent place les différentes brosses.

Son montage ne prend que quelques minutes, tout s’emboîte sans souci et de manière rassurante grâce au petit clic confirmant la bonne fixation. L’opération est ultra simple et nous n’avons même pas eu besoin de lire la notice.

Pour la station d’accueil qui sert à recharger l’aspirateur balai et lui permettre de se vider, c’est tout aussi simple. Une fois son emplacement défini et sa prise branchée au secteur, il faut simplement mettre en place la capsule désodorisante à l’arrière. Et voilà l’aspirateur prêt à œuvrer.

Présentation

Mais avant tout, une petite présentation technique. Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty s’appuie sur un moteur d’aspiration affichant une puissance en pic de 350 W (autour de 150 W pour la puissance d’aspiration) couplé à une technologie sans sac avec un réservoir d’une capacité de 1,47 l.

La batterie s’intègre dans la poignée de l’aspirateur. Affichant une capacité de 3750 mAh, elle est amovible. Un vrai plus pour la durabilité du produit, mais aussi pour éventuellement doubler son autonomie en achetant une seconde unité.

Au sommet du Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty se trouve un petit écran couleur et deux boutons. Le premier allume ou éteint l’aspirateur, tandis que le second permet de jongler entre les différents modes d’aspiration :

éco

auto

max.

L’écran affiche le mode utilisé, le niveau de poussière détecté ainsi que le niveau de la batterie. Du simple et du classique.

Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty peut être utilisé selon deux modes. Un mode aspirateur balai. Il dispose pour cela d’un bras articulé qui, une fois déverrouillé, permet de nettoyer sous un lit ou tout autre meuble. En ôtant ce bras articulé, le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty se mue en aspirateur à main. Dans ce cas, l’ensemble pèse environ 1,6 kg (cela reste convenable), contre 3,2 kg en mode classique, mais l’appareil est plutôt encombrant pour une utilisation aisée dans un petit espace, comme une voiture.

Deux brosses sont fournies. La plus imposante se destine plutôt à une utilisation en aspirateur balai. Elle s’appuie sur un rouleau tournant en silicone et sur deux fines lignes de poils en nylon, le tout est donné pour une largeur de nettoyage de 21 cm environ. Elle intègre différentes technologies :

DirectionDetect pour aspirer les débris en marche avant, mais aussi en marche arrière ;

pour aspirer les débris en marche avant, mais aussi en marche arrière ; FloorDetect qui adapte la puissance d’aspiration à la nature du sol ;

qui adapte la puissance d’aspiration à la nature du sol ; EdgeDetect qui détecte les bords et les coins pour là aussi ajuster la puissance de l’appareil ;

qui détecte les bords et les coins pour là aussi ajuster la puissance de l’appareil ; DirtDetect détectant le niveau de saleté du sol.

Dans le coin de cette turbo brosse, Shark a disposé une petite lampe diffusant une lumière cyan pour révéler les poussières peu visibles à l’œil nu. La seconde brosse se destine principalement à l’aspiration en mode « aspirateur à main » de canapé et autre tissu d’ameublement.

En route pour le grand test

Pour nos premiers tests, nous avons traité une pièce de 20 m² en travertin avec pas mal de poussière et poils laissés par les animaux de la maison. Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty se manipule aisément avec un effort physique limité, notamment grâce aux petites roues placées juste avant la tête. L’ensemble est maniable. La brosse principale fait preuve d’une réelle efficacité et son éclairage constitue un vrai plus. Les zones oubliées apparaissent alors nettement. Il faudra simplement veiller à ne pas se presser, sous peine de voir régulièrement la tête d’aspiration décoller du sol. Autre défaut, l’appareil ne tient pas debout sans sa base.

La puissance d’aspiration est suffisante sur sol dur et rapidement le réservoir se remplit et ça se voit, car la marque a choisi un plastique transparent. Aucun souci donc pour piéger les nombreux poils d’un gros chien. L’aspirateur nettoie parfaitement jusqu’aux bords des plinthes.

Sur les tapis ras, comme ceux que les habitants ayant des animaux disposent souvent juste après la porte d’entrée, le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty parvient à faire le job au final, mais il lui faut alors deux ou trois passages. C’est un peu plus long, un peu plus énergivore, mais le résultat est satisfaisant. Sans surprise, l’appareil avoue ses limites sur des tapis plus fournis, mais aussi quand il s'agit d'extirper des saletés siégeant entre les lattes d’un parquet ancien. Sa puissance pourra donc sembler parfois un peu juste pour certains utilisateurs.

De même, si votre chat angora dort toute la journée sur votre canapé en tissu, la mini brosse ne pourra pas faire de miracles. Néanmoins, l’intérieur de votre voiture, s’il n’est pas dans un état catastrophique, retrouvera belle allure après le passage du Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty.

Mention spéciale pour la poignée très confortable. Son dessin est soigné pour offrir une excellente ergonomie. Majoritairement utilisé en mode automatique, le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty ne s’est pas montré particulièrement bruyant. Évidemment, en mode turbo, l’appareil monte dans les tours de manière sensible.

Entretien

La station est compacte et devrait rapidement sa place dans votre intérieur. En déposant sur elle l’aspirateur, vous lancez sa recharge, mais aussi le vidage automatique de son bac à poussières. L’opération est forcément un peu bruyante, mais elle est très rapide. De plus, la marque a prévu un commutateur permettant de couper le vidage automatique pour ne pas réveiller la maisonnée. Bien entendu, c’est à vous de penser à manipuler le bouton : en effet, le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty n’est pas un produit connecté et il n’est donc pas possible d’établir des programmations horaires via une application. Les déchets récoltés échouent dans un réservoir (sans sac, bien entendu). Soulignons que Shark évoque un système hermétique avec une filtration HEPA pour au final la captation de 99,7 % des poussières allergènes et des odeurs.

Dans tous les cas, nous n’avons pas constaté de « fuites » de poussières et de poils avant d’avoir à vider le contenant de la base. Le réservoir se vide en actionnant par un bouton-poussoir l’ouverture d’une trappe à sa base. Il y a alors quelques risques de voir un peu de poussière s’échapper dans l’air, mais cela demeure infime si l’on prend son temps. En enlevant le bac de la station, on voit un filtre qu’il faut laver de temps à autre. Après une douzaine de jours d’utilisation quotidienne, il était encore dans un état tout à fait convenable à notre sens.

De temps en temps, tout dépend de votre environnement et de votre exigence, il faut nettoyer l’intérieur de l’aspirateur en lui-même. Pour cela son réservoir à poussière s’ouvre totalement. Pour autant, la tâche n’est pas si facile que cela, car l’ensemble regorge de recoins et les fines particules ont tendance à « se coller » au plastique. Deux filtres sont présents, un filtre mousse et un filtre HEPA. Autre élément à nettoyer manuellement, la tête d’aspiration ou plus précisément le rouleau. Cependant, dans un environnement riche en animaux, finalement peu de poils sont venus s’agglutiner autour dudit rouleau. Une maintenance tous les mois suffit dans notre cas et c’est tant mieux, car la marque n’a pas prévu de fonction d’accès rapide au rouleau. Il faut utiliser une pièce de monnaie pour venir enlever les trois vis en plastique.

Autonomie et charge

Une charge complète du Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty réclame quasiment quatre heures. Un temps plutôt long, mais atténué par une autonomie plutôt correcte. En effet, en mode automatique, nous avons pu utiliser l’appareil 45 minutes environ. Un temps suffisant pour nettoyer une grande surface, une mesure empirique qui dépendra de nombreux facteurs. Une utilisation du mode turbo pour traiter un tapis, par exemple, viendra sans surprise, réduire l’autonomie de l’aspirateur.