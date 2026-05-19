Après la chute de YggTorrent, ce nouveau site de piratage français attire déjà l’attention des studios hollywoodiens

La coalition anti-piratage ACE vient de viser 29 sites dans le monde entier via une assignation adressée à Cloudflare. Parmi eux, un site de téléchargement français apparu il y a à peine cinq mois. Les grands studios hollywoodiens semblent déjà bien informés de son existence.

IPTV warner bros
Source : 123rf

Depuis des années, studios, ayants droit et autorités judiciaires intensifient la lutte contre le téléchargement illégal. Une étude récente révèle qu'un Français sur quatre regarde films et séries sur des plateformes non autorisées. À l'échelle mondiale, l'ACE coordonne les actions anti-piratage de dizaines de membres. Pour traquer les responsables de sites illicites, la coalition s'appuie régulièrement sur des assignations adressées aux hébergeurs internet.

C'est dans ce contexte qu'un nouveau site de téléchargement français a émergé. La Cale, accessible sur invitation uniquement, a gonflé après la fermeture définitive de YggTorrent au début de l'année 2026. Lancé fin décembre 2025, ce site attire déjà suffisamment d'utilisateurs pour intéresser l'industrie cinématographique américaine. Sa nature privée, réservée à une communauté fermée, n'aura pas suffi à le protéger.

L'ACE assigne Cloudflare pour identifier les opérateurs de 29 sites pirates dans le monde

Selon TorrentFreak, qui a consulté l'assignation DMCA déposée par la Motion Picture Association, l'ACE cible 29 noms de domaine. Les membres cités incluent Columbia, Disney, Paramount, Universal et Warner Bros. Ce document réclame à Cloudflare adresses, emails, téléphones et historiques de paiement liés à ces comptes. Pour La Cale, les papiers judiciaires mentionnent spécifiquement les films Moana et Gladiator 2 parmi les contenus partagés. Cela suggère que l'ACE a obtenu un accès à la communauté privée.

Les 29 sites ciblés reflètent la dimension internationale de l'ACE. Parmi eux figure BT Home, un forum de téléchargement chinois actif depuis plus de vingt ans. Ce dernier compte plusieurs millions de visiteurs mensuels. L'assignation vise aussi des plateformes vietnamiennes qui fournissent liens de streaming et métadonnées à d'autres portails pirates. Des services russes, indiens, polonais, espagnols et brésiliens figurent également dans la liste.

L'assignation n'était pas encore signée par un greffier au moment de sa publication, une formalité attendue rapidement. Une fois validée, elle contraindra Cloudflare à communiquer les informations disponibles sur ces comptes. Mais la valeur de ces données reste incertaine, les opérateurs de sites pirates fournissant souvent de fausses coordonnées. L'ACE a néanmoins déjà obtenu des résultats concrets par ce biais dans le passé.


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