Gemini devient encore plus utile : l’IA s’offre une « réflexion étendue » et s’ouvre à de nouvelles applications

Google poursuit ses efforts pour rendre Gemini toujours plus utile et pertinent. Alors même que sa conférence I/O se déroulera demain, la firme commence déjà à déployer une nouvelle option permettant d’étendre le temps de réflexion et elle prévoit l’intégration de nouvelles applications tierces. Voici ce qu’il faut savoir.

Gemini est la pierre angulaire des projets de Google. Si la firme de Mountain View s’affaire à l’intégrer partout où elle peut dans ses applications et services, elle n’en oublie pas pour autant d’améliorer l’application dédiée à son assistant IA maison. Et le géant de la tech n’a pas attendu sa conférence Google I/O 2026 – qui se tiendra ces 19 et 20 mai – pour commencer à y intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Gemini vient, par exemple, de s’enrichir de deux options inédites : la création de morceaux plus longs et la génération de visualisation. Mais ce n’est pas tout. L’entreprise a amorcé le déploiement progressif d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Thinking level – que l’on peut traduire par niveau de réflexion –, mais elle prévoit également d'intégrer davantage d’applications tierces.

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Gemini peut désormais prendre plus de temps pour réfléchir et s’apprête à intégrer de nouvelles applications

Intéressons-nous d’abord au Thinking level repéré par nos confrères de 9to5Google. Comme son nom le suggère, cette fonction vous permettra de sélectionner un niveau de réflexion parmi deux options : « Standard » ou « Étendu ». Cette nouveauté apparaît dans le sélecteur de modèles et est disponible uniquement lorsque les modes Rapide ou Pro sont sélectionnés. Pour le moment, son déploiement reste limité.

Autre nouveauté à venir : l’intégration de nouvelles applications tierces. Celle de Canva permettra d’« optimiser votre flux de travail créatif », notamment avec la création, à partir d’une instruction, d’un nouveau design. L’intégration d’Instacart vous permettra d’ajouter des articles à votre panier, par exemple en lui fournissant le lien d’une recette et en lui demandant d’ajouter tous les ingrédients nécessaires à sa réalisation. Quant à OpenTable, son intégration à vous permettra de réserver et gérer vos réservations au restaurant.

Les pages d’aide correspondantes étant déjà en ligne, on peut s’attendre à une disponibilité prochaine. Toutefois, ces intégrations seront initialement limitées à l’anglais sur l’application et la version web de Gemini.