Après les smartphones, la mise à jour One UI 9 arrive sur les Galaxy Watch de Samsung

Avec le lancement à venir des nouvelles montres connectées Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9, la disponibilité de la mise à jour One UI 9 sur les anciens modèles se rapproche.

samsung galaxy watch 8

Le 22 juillet prochain, Samsung va présenter ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9. À cette occasion, on peut s'attendre à ce que la marque annonce également les nouveautés qui arrivent avec One UI 9, la nouvelle version logicielle de ses wearables. Il est d'ailleurs probable que les Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9 soient livrées avec One UI 9 déjà préinstallé. Mais Samsung se prépare également à déployer la mise à jour sur ses anciens modèles de smartwatches.

Comme relayé par le vigilant Tarun Vats, une nouvelle version du firmware pour la Galaxy Watch 8, portant le numéro L320XXU2BZG2, a été repérée sur les serveurs de Samsung. Si l'on se fie aux habitudes de numérotation des versions de firmwares chez l'entreprise, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour complémentaire de One UI 8, mais bien d'une mise à niveau majeure vers One UI 9.

Samsung se prépare au déploiement de One UI 9 sur les Galaxy Watch 8

Samsung a donc commencé à tester en interne One UI 9 pour ses Galaxy Watch 8. Les propriétaires de ce modèle peuvent donc espérer ne pas avoir à trop attendre pour profiter des améliorations à venir avec cette version, même si on sait que Samsung a tendance à prendre son temps en ce qui concerne le support logiciel de ses montres connectées. Il est probable que la bêta de One UI 9 pour Galaxy Watch 8 soit bientôt lancée, mais sans disponibilité en Europe. La bêta de One UI 8 n'avait été proposée qu'en Corée du Sud et aux États-Unis l'année dernière. Il faudra donc patienter jusqu'à la sortie de la version stable en France.

One UI 9 Watch sera basé sur le tout récent Wear OS 7, lancé par Google il y a à peine quelques semaines. Wear OS 7 affiche en direct un score de match, un suivi de livraison ou une séance de sport. La gestion des casques et des lunettes connectées est améliorée, tandis que les fonctions Gemini commencent à arriver. Reste à savoir si One UI 9 en bénéficiera aussi, en plus du suivi de la tension artérielle sur lequel Samsung avait déjà communiqué.


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