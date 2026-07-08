Samsung fait entrer le stockage dans une nouvelle ère avec ce SSD aux vitesses vertigineuses

Le stockage informatique franchit un palier que personne n'avait encore atteint. Samsung vient de lancer la production d'un SSD aux performances hors normes. Ce bijou de technologie ne finira pourtant jamais dans un ordinateur de particulier.

nouveau ssd samsung

Le stockage progresse moins vite que les processeurs, au point de devenir un frein pour les machines les plus puissantes. Les serveurs qui font tourner l'intelligence artificielle avalent des quantités de données colossales à chaque instant. Un disque trop lent bride alors toute la chaîne, malgré la puissance des puces installées. La demande colossale de l'IA menace déjà de provoquer une pénurie de SSD, tant ces serveurs réclament du stockage rapide. Les fabricants cherchent donc à repousser sans cesse les limites de vitesse.

Samsung vient justement de lancer la production de masse de son premier SSD au format PCIe 6.0, baptisé PM1763. Cette norme double la bande passante par rapport à la génération précédente, encore récente sur le marché. Le constructeur coréen destine ce disque aux data centers et aux serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Côté grand public, acheter un SSD est en train de devenir un vrai luxe, mais le PM1763 vise un tout autre segment, autrement plus fortuné.

Ce SSD ultra-rapide de Samsung est taillé pour faire tourner l'intelligence artificielle

Le Samsung PM1763 affiche des chiffres qui donnent le vertige. Selon le communiqué publié dans la Newsroom du constructeur, sa version de 16 To atteint 28 400 Mo par seconde en lecture et 21 900 Mo par seconde en écriture. Ces valeurs représentent plus du double de celles de la génération précédente, le PM1753. Concrètement, ce disque peut charger un modèle d'intelligence artificielle de 40 Go en à peine 1,4 seconde. Une telle rapidité réduit fortement les temps d'attente entre le processeur et les accélérateurs de calcul.

Le SSD de Samsung ne se contente pas d'aller vite. Il consomme jusqu'à 1,8 fois moins d'énergie que son prédécesseur, un atout précieux pour des data centers gourmands en électricité. Le PM1763 est aussi pensé pour le refroidissement liquide, désormais courant dans ces installations. Le constructeur y ajoute des protections avancées, dont une cryptographie conçue pour résister aux futurs ordinateurs quantiques. Réservé aux professionnels, ce disque annonce surtout la vitesse que le stockage grand public atteindra dans quelques années.


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