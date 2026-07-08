Galaxy S26 : le flagship Samsung chute à moins de 700 € pour les soldes

Et si vous vous offriez un excellent smartphone pour cet été ? C’est certainement l’un des meilleurs achats à faire pour partir en vacances. Mais c’est un budget ! Heureusement, il y a les soldes sur le site officiel de Samsung. Vous pouvez ainsi vous offrir le Samsung Galaxy S26 pour seulement 699 €, avec d'autres avantages en bonus.

Découvrir l'offre

Avoir un bon smartphone est indispensable en vacances. Vous pourrez prendre des photos et vidéos de vos proches mais aussi enregistrer vos meilleurs souvenirs de voyage. Vous aurez dans la poche tout ce qu’il vous faut pour communiquer, s’informer, se divertir, se repérer… Et bonne nouvelle, Samsung solde en ce moment l’excellent Galaxy S26.

Habituellement en vente à 999 € dans sa version 256 Go avec chargeur inclus, le Samsung Galaxy S26 voit son prix chuter de 30% et passe ainsi à seulement 699 €. Le smartphone est affiché à 799 €, mais le constructeur offre 100 € de réduction supplémentaire si vous choisissez PayPal comme moyen de paiement.

300 euros, c’est une très bonne baisse de prix pour l’un des meilleurs smartphones Android du moment. Notez que l'offre est aussi valable sur le Galaxy S26+, avec 200 € de réduction via PayPal. Il passe ainsi à 869 € au lieu de 1 269 €.

En plus de ces offres, Samsung propose :

10% de réduction sur les Galaxy Buds et les Galaxy Watch.

30% de réduction sur les coques et protections d’écran.

3 mois d'assurance Samsung Care+ offerts.

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Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 ?

Le Galaxy S26 est un modèle haut de gamme qui tourne avec la puissante puce maison Exynos 2600 accompagnée de 12 Go de RAM. et 256 Go de stockage. C’est une excellente configuration qui va vous permettre de faire tourner les apps et les jeux les plus exigeants sans craindre le moindre ralentissement. En plus, avec sa batterie de 4 300 mAh, vous obtenez une confortable autonomie jusqu’à 30 heures d’utilisation en lecture vidéo.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une magnifique dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces qui offre une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz. Vous obtenez ainsi une image à la fois fluide, colorée et contrastée.

Pour la partie photo, vous n’allez pas être déçu avec un module triple capteur à l’arrière : un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 12 MP et un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x. Vous avez aussi à l’avant un capteur selfie de 12 MP. En bref, vous avez tout ce qu’il faut pour en faire un photophone polyvalent.