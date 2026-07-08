La MSI Claw 8 EX AI+ est la dernière née de l’équipe console portable chez le constructeur taïwanais. Mais hélas, malgré sa grande puissance, elle arrive au milieu d’une crise sans précédent. En voici notre test complet.

Dans la vie, il existe toujours le bon et le mauvais moment. Le bon art de vivre est de rebondir rapidement du mauvais moment pour apprécier les bons. Mais dans le cas de la MSI Claw 8 EX AI+, il n’y a actuellement pas d’alternative : elle sort dès à présent au beau milieu de la crise de la RAM. Et donc à un prix qui n’a plus vraiment de sens, quand bien même nos mesures sont unanimes : il s’agit de la meilleure console portable du marché.

Prix et disponibilité

La MSI Claw 8 EX AI+ est la quatrième console portable officielle de la marque, et la troisième à faire confiance à Intel. Elle est dès aujourd’hui disponible en quantité très limitée en France, au prix de 1599,99 euros en configuration unique. Chez nous, elle est équipée d'un processeur Intel G3X, de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Il est à noter que d’autres configurations existent sur d’autres territoires. On peut également espérer qu’un modèle équipé du Intel G3, plus modeste, finisse par arriver, bien que rien n’ait été confirmé pour le moment.

Design, boutons et joysticks

La MSI Claw 8 EX AI+ est une console imposante, c’est un fait. Maintenant, il faut voir que son gabarit n’est pas forcément bien plus grand qu’une ROG Xbox Ally X, et ce malgré le fait qu’elle intègre un écran 8 pouces contre 7 pouces pour la solution d’Asus. Côte à côte, on peut voir la différence, mais dans les mains, on la ressent à peine. Les deux concurrents ont choisi d’optimiser la prise en main et de retrouver à l’exact le confort d’une manette Xbox traditionnelle, et les deux s’en sont très bien sortis ! A 785 grammes, la MSI Vlaw 8 EX AI+ reste l’une des consoles portables les plus lourdes du marché, mais sa préhension bien conçue fait qu’on ne les ressent pas aussi durement qu’on pourrait l’imaginer. Tout est très naturel.

La console réussit bien des choses. Les boutons ABXY sont très agréables, les gâchettes hall effect offrent une belle course et une résistance agréable, les L1/R1 et M1/M2 cliquent bien et sont faciles à trouver à l’aveuglette, et le nouveau moteur de vibration de MSI fait vraiment du bon travail pour trouver la finesse des vibrations modernes. Mais voilà : les joysticks hall effect sont mollassons, la croix directionnelle bien clicky est trop creusée pour son propre bien tout de même, et les boutons de menu mériteraient d’être placés autre part ou au moins d’avoir une forme différente des start/select pour éviter les pressions accidentelles. Reste que l’un dans l’autre, nous sommes devant un produit dont l’ergonomie est très bien pensée et qui est agréable à utiliser au quotidien.

D’autant plus que l’on profite également de deux ports USB-C Thunderbolt 4 compatibles notamment avec les GPU externes ou encore les grands docks de connexion ultra performants, parfait pour transformer sa console en PC donc, ainsi qu’un port micro SD Express et un combo jack. Et sur le sans-fil, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 sont tous deux présents, il ne manque vraiment rien !

Ecran, puissance, batterie

La MSI Claw 8 EX AI+ profite d’une grande dalle de 8 pouces de diagonale en définition 1920 x 1200 pixels pour un ratio 16:10, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz compatible VRR. Le tout est exactement comme on l’attendait : couverture de 108% de l’espace sRGB, luminosité maximale de 479 cd/m², taux de contraste de 14343:1, et delta e00 moyen de 3,77. En somme ? Le même écran que les consoles Asus, mais plus grand. On aurait aimé voir de l’OLED VRR, ou au moins un IPS LCD compatible HDR comme sur la Switch 2, mais c’est toujours très efficace pour le jeu vidéo.

En vérité, la star de la MSI Claw 8 EX AI+ n’est autre que l’Intel G3X, le SoC dédié aux consoles portables créé par Intel pour concurrencer la gamme Z d’AMD en face. Nous allons donc comparer celui-ci au Z2 Extreme intégré à la ROG Xbox Ally X, actuellement la console portable la plus populaire sur le marché des PC consoles portables sous Windows.

Sur la partie processeur, Intel prend définitivement l’ascendant. On peut voir que sur le single thread, l’équipe bleue offre 49% de performances en plus. Et sur le multi thread, à son maximum de puissance, quand sur le multi thread, nous sommes à un plus calme 19%.

Le plus intéressant est la partie graphique. Nous avons mesuré 11 jeux utilisant des moteurs différents à la définition native, en mode de performance High, et sans utiliser les technologies FSR ou XeSS, de 10 watts à 35 watts. Nous avons ensuite fait la moyenne de chaque résultat, que nous avons comparé à la ROG Xbox Ally X directement. On peut voir par cet exercice que le Z2 Extreme sans technologie d’upscaling n’est pas capable d’atteindre les 30 FPS qu’importe le wattage, quand Intel les atteint dès 20W et passe les 42 FPS à 35W. En natif, rappelons-le, ce qui est impressionnant. Ici, l'avantage d’Intel est de 50% ! Voyons ce que tout cela donne maintenant en utilisant le XeSS ou le FSR à 15, 25 et 35 watts.

MSI Claw 8 EX AI+ VS ROG Xbox Ally X à 15W

Sur 007 FIrst Light, le jeu n’est pas jouable chez AMD, quand Intel nous offre 49 FPS de moyenne. Alan Wake atteint enfin les 30 FPS, quand AMD reste injouabnle derrière. Assassin’s Creed Shadow est trop lourd pour les deux plateformes. BF67 atteint les 30 FPS, quand AMD reste derrière, pareil pour Black Myth Wukong, quand Cyberpunk 20°77 oise même frôler les 40 FPS chez Intel dans la même situation. Death Stranding 2 reprend la marche classique, quand Forza Horizon 6 frôle les 60 FPS chez Intel quand il atteint les 30 chez AMD. Lego Batman et Pragmata font la même chose, 30 FPS contre injouable chez AMD, quand Star Wars Outlaws est à deux doigts d’atteindre les 30 FPS chez Intel en étant définitivement injouable chez AMD.

MSI Claw 8 EX AI+ VS ROG Xbox Ally X à 25W

Sur ce segment, on commence vraiment à jouer chez tout le monde. Maintenant, 007 First Light offre 61% de performances en plus chez Intel, Alan Wake 2 13%, Assassin’s Creed Shadows passe enfin la barre de s30 chez Intel, Battlefield 6 fournit +38%, Black Myth Wukong +35%, Cyberpunk 2077 +32,5%, Death Stranding 2 +68%, Forza Horizon +41%, Lego Batman +69%, Pragmata +40,5% et Star Wars Outlaws devient enfin jouable lui aussi à 39 FPS contre 21.

MSI Claw 8 EX AI+ VS ROG Xbox Ally X à 35W

Au maximum de leurs puissances respectives, la MSI Claw 8 EX AI+ creuse encore plus l’écart. +71% pour 007 First Light, +13% pour Alan Wake 2, +15% pour Assassin’s Creed Shadows, +44% sur Battlefield 6, +32% pour Black Myth Wukong, +32% pour Cyberpunk 2077, +77% pour Death Stranding 2, +50% pour Forza Horizon 6, +70% pour Lego Batman, +32% pour Pragmata et tout simplement le double pour Star Wars Outlaws.

Mutli Frame Generation x4

Bien sûr, la MSI Claw 8 EX AI+ a aussi le grand avantage de profiter du Multi Frame Generation X4 intégré au XeSS 3. Une fonctionnalité majoritairement excellente sur les jeux de notre sélection à 35W, même si on ne l’activerait pas sur Assassin’s Creed Shadows sans d’abord baisser la qualité vers moyen au minimum. L’usage du ray-tracing sur ce jeu, bien supporté par ailleurs par l’Intel G3X, est un peu trop intense ici.

Sur la puissance, c’est une victoire incontestable de l’Intel G3X. Le nouveau SoC de l’équipe bleue offre un bond générationnel important, alors que le Z2 Extreme comparé au Z1 Extreme semblait plutôt être une douce évolution. +50% de performance n’est pas rien, et rend des expériences très modernes et gourmandes parfaitement jouables sur la MSI Claw 8 EX AI+. Encore plus en considérant l’impact du XeSS 3 sur base IA, dont le rendu est bien plus propre que le FSR 3 algorithmique sur lequel est toujours limité en date le Z2 Extreme malgré un FSR 4 déployé sur d’autres produits AMD.

Et sur l’autonomie, c’est… comme la ROG Xbox Ally X. En mode Moteur AI, qui est en vérité un 25W qui ne se dit pas, nous retrouvons 2 heures et 8 minutes de jeu sur un The Witcher 3, quand le mode Endurance qui se limite à 11W et bloque à 30 FPS nous permet d’accéder à 4 heures et 10 minutes de jeu. C’est exactement la même chose que sa concurrente, et ça n’est pas étonnant, puisque les deux ont une batterie de 80 Wh.

Interface et logiciels

N’est pas SteamOS qui veut, bien que la MSI Claw 8 EX AI+ profite du mode Xbox de Windows 11 qui a pas mal arrangé les choses au quotidien sur les consoles en base Windows. Et puis, disons-le clairement : SteamOS ne tardera pas à être compatible, ce n’est qu’une question de temps.

En attendant, il faut avouer que l’aspect logiciel reste l’un des points faibles de MSI. Son Center M, qui a à peine évolué depuis la première MSI Claw 7, passe heureusement au second plan et n’est ouvert que pour chercher les mises à jour de la console elle-même de nos jours. Le mode Xbox aide grandement Windows à devenir une petite console portable, mais n’est pas aussi intuitif et léger à utiliser que l’est SteamOS naturellement. On espère que malgré les changements incessants côté Xbox, Microsoft continuera de travailler sur cette solution qui a toujours autant de potentiel. Les bases sont solides, en tout cas.

Enfin, nous avons le logiciel Intel Graphics, qui tente essentiellement d’offrir le même niveau de personnalisation que ne le fait la NVIDIA App dans l’univers des PC gamers. XeSS peut pousser sa troisième version et le Multi Frame Generation grâce à elle, mais tout n’est pas parfait. Le mode Endurance Gaming par exemple ne semble pas encore être assez compatible avec les jeux de notre set, et l’application galère un peu à prendre en compte tous les jeux de notre bibliothèque, même pour les jeux du Game Pass ou de Steam. Ce n’est pas parfait, mais ça va dans le bon sens, et la base technologie d’Intel fait vraiment du bien au quotidien.

On achète ?

La MSI Claw 8 EX AI+ est la plus puissante console portable disponible sur le marché à l’heure actuelle, ça ne fait aucun débat. Elle est aussi une machine très bien étudiée, dont le design est bien sûr affaire de goût, mais dont l’ergonomie est superbement bien pensée. Le diable est dans les détails, mais on ne pourra pas reprocher à MSI de ne pas avoir taffé sur sa formule arrivée au 4e modèle. Les leçons ont été en grande majorité retenues, et on est sûr que le constructeur ne fera que s’améliorer.

Mais voilà : 1600 euros. Presque le double des tarifs que nous constations au lancement de cette nouvelle catégorie de PC consoles portables. Et un prix qui les éloigne très largement de l’entrée de gamme des PC portables gamers, ce qui faisait leur intérêt à l’origine. Ici, on sent que la crise de la RAM s’applique et fait enfler les prix plus que de raison, au point qu’il est impossible de recommander le produit alors que des PC gamers portables plus puissants se dressent en face au même prix voire moins chers. Même la ROG Xbox Ally X reste un bon plan aujourd’hui, malgré sa puissance aujourd’hui en retrait.