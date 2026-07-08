Starlink : ce traceur pour chien est le premier à intégrer le réseau de satellites d’Elon Musk (et il est au poil)

Trouver le traceur parfait pour son animal de compagnie est un véritable casse-tête. Mais l’un des critères faisant pencher la balance pour un produit plutôt qu’un autre est probablement le type de connectivité réseau pris en charge. Le Fi Ultra vient de sortir et il se distingue de ses concurrents : il est le premier à être alimenté par un célèbre réseau de satellite qu’on ne présente plus.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une adorable boule de poils, vous vous êtes probablement déjà posé la question du meilleur traceur à accrocher à son collier. Taille, avec ou sans abonnement… Nombreux sont les critères à prendre en compte. Mais l’un des principaux pour faire un choix – si ce n’est le principal – est le type de connectivité pris en charge.

En milieu urbain, la connexion GPS peut être rendue très imprécise – voire impossible – à cause de l’effet canyon produit par les immeubles et le béton. C’est là que le Wi-Fi est le plus pertinent. D’aucuns optent pour des AirTag ou leurs équivalents, mais si vous vivez dans une zone peu densément peuplée : ne comptez pas dessus, ces traceurs reposant entièrement sur le réseau d’appareils à proximité – pas sûre que les vaches du coin possèdent un smartphone.

Et puis il existe désormais une autre solution, qui s’affranchit des différentes contraintes inhérentes aux protocoles précédemment cités : la connectivité satellite. Et c’est justement ce que propose le nouveau Fi Ultra Dog Tracker, le premier traceur de suivi canin intégrant Starlink.

Ce traceur pour chien est le premier à être alimenté par le réseau de satellites Starlink

On parle régulièrement de Starlink, la constellation de satellites de SpaceX, que ce soit pour les problèmes écologiques qu’elle pose ou pour les ambitions que nourrit Elon Musk pour elle. Mais il y a un usage que vous n’aviez peut-être pas vu venir : l’application aux traceurs pour animaux de la technologie T-Satellite.

Le Fi Ultra Dog Tracker de Fi, une société spécialisée dans les technologies pour les animaux de compagnie, est le premier à l’intégrer, comme le souligne Tom's Hardware. Et cela semble être une riche idée pour la sécurité des compagnons à quatre pattes dont les propriétaires vivent ou s’aventurent avec eux dans des zones blanches.

Le Fi Ultra Dog Tracker intègre également un GPS et prend en charge les connectivités Wi-Fi, LTE et Bluetooth. Et le traceur possède les mêmes caractéristiques « premium » que proposent d’autres produits sur le marché : le basculement automatique d’un protocole à l’autre pour un suivi de localisation continu – c’est notamment le cas avec le Weenect XS et sa fonction SIM multi-opérateurs –, système d’apprentissage du rappel par vibration ou sonnerie, mise à jour en temps réel dans l’application, zone de sécurité et alertes lorsque l’animal en sort…

Le nouveau traceur de Fi dispose d’une autonomie de deux jours et d’une recharge par USB-C. Aussi, il n’est pas le plus léger du marché. Comme d’autres concurrents, il fonctionne avec un abonnement, mais sa facture est peut-être la plus salée. Certains vous diraient que la sécurité de leur animal n’a pas de prix – et ils auraient raison. Mais tout dépend de vos besoins : la connectivité satellite est-elle un indispensable pour vous ? Vous avez le temps d’y réfléchir : le produit n’est (pour le moment ?) pas disponible en France.