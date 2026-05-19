Cet excellent jeu Zelda est maintenant jouable nativement sur Android

Nouveau portage natif d'un jeu Zelda sur nos appareils Android. Après son arrivée sur PC, il est désormais jouable sur smartphone ou console portable tournant sous le système d'exploitation de Google.

Ces derniers temps, il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne le portage natif d'un jeu Zelda sur un autre support que les consoles de Nintendo. La mention de “natif” est importante ici, cela veut dire que vous n'avez pas besoin de passer par un émulateur pour lancer le titre. Quel intérêt ? La présence de nombreuses options permettant d'affiner l'expérience. Par exemple modifier l'échelle de rendu ou le nombre d'images par seconde pour une image plus nette et plus fluide.

Il y a peu, c'était The Legend of Zelda Twilight Princess qui devenait jouable de la sorte. Ici, la bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un jeu sorti à l'origine sur console portable. Il est donc bien moins gourmand et tournera sans problème même sur les appareils peu puissants. Sorti en 2004 sur Game Boy Advanced, c'est la préquelle de The Legend of Zelda Four Swords paru 2 ans plus tôt. Son nom : The Legend of Zelda Minish Cap.

Un nouveau jeu Zelda porté nativement sur Android

Le titre reprend les graphismes en cel shading introduit dans Wind Waker et met en scène les Minish, un peu d'êtres microscopiques alliés des Hyliens. Dans la plus pure tradition de la série, vous devrez parcourir plusieurs donjons dans la peau de Link afin de sauver le monde de Vaati, le principal antagoniste. Très bien accueilli par la critique et les joueurs, se replonger dans The Minish Cap sur son smartphone ou console Android vaut le coup.

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Il vous faudra d'abord télécharger et installer l'APK nécessaire depuis la page du développeur Matheo Vignaud. Procurez-vous ensuite la ROM du jeu (rappelons vous devez posséder la cartouche originale) et renommez-là en baserom_eu.gba pour la version européenne. Plus qu'à lancer l'APK et choisir le fichier dans la liste. Les contrôles sont configurés par défaut. Si vous n'avez que l'écran tactile à disposition, ces derniers sont un peu petits. Mieux vaut brancher une manette.