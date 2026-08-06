La Google Pixel Watch 5 se dévoile encore avant sa sortie

De nouvelles photos commerciales de la montre connectée Pixel Watch 5 de Google ont été publiées par le célèbre leaker Evan Blass. Elles confirment certains points à propos de l’appareil.

Google Pixel Watch 5
La Google Pixel Watch 5 / Crédits : Evan Blass

Les montres connectées et les smartphones à venir, c’est comme les films très attendus : si vous ne voulez pas être spoilé, il faut éviter tous les sites spécialisés et les réseaux sociaux. En l’occurrence des mois avant la présentation officielle des appareils.

Sinon, cette dernière ne fera que répéter ce que vous saviez déjà. La Pixel Watch 5 de Google ne fait pas exception. Entre ses coloris, sa fiche technique et son prix, on voit mal ce que la firme de Mountain View pourrait encore dissimuler à son propos.

Surtout que les leakers n’hésitent pas à multiplier les fuites à mesure que la date fatidique approche. Evan Blass l’a fait par exemple. Dans sa newsletter, il publie des photos commerciales de la Pixel Watch 5, celles que l’on retrouvera sur le site de Google et de ses partenaires.

La santé boostée à l’IA sera au cœur de la Google Pixel Watch 5

L’une des photos sert d’illustration à cet article. On y voit clairement la mention de “Ask Gemini” (“Demander à Gemini“). Entre ça et la confirmation de Google que Gemini Intelligence sera disponible sur des montres sous Wear OS 7, on peut raisonnablement penser que la Pixel Watch 5 sera la première à le faire.

Les autres fuites mettent en avant les fonctionnalités liées à la santé. On peut notamment voir une notification d’avertissement en cas de rythme cardiaque irrégulier, le suivi du taux d’oxygène dans le sang, l’analyse de la qualité du sommeil ou encore l’intégration du coach IA de l’application Google Health.

Lire aussi – Un plongeur trouve une Pixel Watch 5 dans l’océan, des mois avant sa sortie

Plus que quelques jours à patienter pour la présentation officielle de la montre connectée. La Google Pixel Watch 5 sera dévoilée aux côtés des Pixel 11 lors de la conférence Made by Google du 12 août 2026 à minuit heure française.


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