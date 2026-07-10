Les prix des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 ont fuité, encore des augmentations à prévoir

On connait les prix pratiqués par Samsung en France pour ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2. Sans surprise, elles coûtent plus cher que les modèles précédents.

Samsung a officialisé la date de son prochain Galaxy Unpacked, qui aura lieu le 22 juillet 2026 à Londres. Lors de l'événement, l'entreprise présentera ses nouveaux smartphones, mais aussi ses nouveaux modèles de montre connectée. Et nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à la conférence pour savoir combien ces produits vont coûter, puisque le leaker billbil-kun a encore frappé en partageant les détails des tarifs pratiqués en France pour les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2.

On assiste à une augmentation de prix généralisée sur cette génération. Toutes les configurations de Galaxy Watch 9 coûtent 30 euros de plus que leur équivalent de la série Galaxy Watch 8. Quant à la Galaxy Watch Ultra 2, elle est vendue 50 euros plus cher que la Galaxy Watch Ultra première du nom, dont le tarif était déjà l'un de ses principaux points faibles.

Hausses de prix pour les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2

Avec ces augmentations de prix, le ticket d'entrée se situe désormais au-delà des 400 euros :

Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth : 409 €

Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth + 4G : 459 €

Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth : 439 €

Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth + 4G : 489 €

Galaxy Watch Ultra 2 47 mm Bluetooth + 4G : 749 €

Ces tarifs concernent la France et peuvent varier de plus ou moins 20 euros dans les autres pays européens. On constate que la Galaxy Watch Ultra 2 conserve une connectivité 4G, alors que certaines rumeurs évoquaient une compatibilité 5G. Il reste toutefois possible qu'une version 5G soit commercialisée hors d'Europe.

La Galaxy Watch 9 40 mm se décline dans les coloris Crème et Graphite, tandis que la Galaxy Watch 9 44 mm est disponible en Argent et Graphite. Pour la Galaxy Watch Ultra 2, Samsung a opté pour l'Argent Titane et le Noir Titane. La sortie des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 serait prévue pour le 6 août 2026, soit 15 jours après leur annonce officielle (et l'ouverture probable des précommandes).

Il y a quelques jours, les prix en Europe des Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avaient déjà fuité.