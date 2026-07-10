Les prix des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 ont fuité, encore des augmentations à prévoir

On connait les prix pratiqués par Samsung en France pour ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2. Sans surprise, elles coûtent plus cher que les modèles précédents.

Samsung a officialisé la date de son prochain Galaxy Unpacked, qui aura lieu le 22 juillet 2026 à Londres. Lors de l'événement, l'entreprise présentera ses nouveaux smartphones, mais aussi ses nouveaux modèles de montre connectée. Et nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à la conférence pour savoir combien ces produits vont coûter, puisque le leaker billbil-kun a encore frappé en partageant les détails des tarifs pratiqués en France pour les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2.

On assiste à une augmentation de prix généralisée sur cette génération. Toutes les configurations de Galaxy Watch 9 coûtent 30 euros de plus que leur équivalent de la série Galaxy Watch 8. Quant à la Galaxy Watch Ultra 2, elle est vendue 50 euros plus cher que la Galaxy Watch Ultra première du nom, dont le tarif était déjà l'un de ses principaux points faibles.

Hausses de prix pour les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2

Avec ces augmentations de prix, le ticket d'entrée se situe désormais au-delà des 400 euros :

  • Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth : 409 €
  • Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth + 4G : 459 €
  • Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth : 439 €
  • Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth + 4G : 489 €
  • Galaxy Watch Ultra 2 47 mm Bluetooth + 4G : 749 €

Ces tarifs concernent la France et peuvent varier de plus ou moins 20 euros dans les autres pays européens. On constate que la Galaxy Watch Ultra 2 conserve une connectivité 4G, alors que certaines rumeurs évoquaient une compatibilité 5G. Il reste toutefois possible qu'une version 5G soit commercialisée hors d'Europe.

Galaxy Watch Ultra 2
La Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung / Crédits : Evan Blass

La Galaxy Watch 9 40 mm se décline dans les coloris Crème et Graphite, tandis que la Galaxy Watch 9 44 mm est disponible en Argent et Graphite. Pour la Galaxy Watch Ultra 2, Samsung a opté pour l'Argent Titane et le Noir Titane. La sortie des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 serait prévue pour le 6 août 2026, soit 15 jours après leur annonce officielle (et l'ouverture probable des précommandes).

Il y a quelques jours, les prix en Europe des Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 avaient déjà fuité.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Six ans plus tard, Google tient enfin la promesse faite à ses enceintes connectées

Le Google Home Speaker vient de recevoir une fonctionnalité réclamée depuis 2020. La nouvelle enceinte connectée peut désormais se transformer en véritable système de son pour le salon. Il aura…

TCL T69C : avec cette double promotion exceptionnelle, l’excellente TV QLED de 55 pouces est à prix mini

Si vous voulez changer de téléviseur, c’est le meilleur moment pour le faire. Avec la Coupe du Monde de Football en cours et les Soldes d’été, vous pouvez cumuler des…

Nothing Ear (a) : les écouteurs à réduction de bruit active sont en soldés à moins de 60 €, vite !

C’est l’accessoire idéal à avoir dans son sac ou dans sa poche quand on part en vacances. Je parle bien sûr des écouteurs sans fil à réduction de bruit active….

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en juillet 2026

Le mois de juillet est là et Disney+ en profite pour étoffer son catalogue avec un solide programme mêlant super-héros, grands classiques et séries d’animation très attendues. De quoi accompagner…

Google Home Speaker : la nouvelle enceinte est victime d’un bug fatal qui empêche l’installation, voici comment le corriger

Depuis le lancement de la dernière enceinte Google Home boostée à l’IA, plusieurs utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir terminer l’installation. Celle-ci se bloque au cours du processus sans…

Un télescope européen vient de repérer les quasars les plus anciens jamais observés dans l’univers

Le télescope spatial Euclid vient de bouleverser notre vision de l’univers primitif. L’observatoire européen a repéré des astres surpuissants parmi les plus lointains jamais détectés. Ces quasars, alimentés par des…

OpenAI abandonne son navigateur Atlas, encore un échec cuisant pour le créateur de ChatGPT

Décidément, OpenAI a bien du mal à recréer l’engouement pour un autre produit que ChatGPT. Ce jeudi 9 juillet, la firme a annoncé la fermeture très prochaine de son navigateur…

L’Europe impose une caméra qui vous filme en permanence dans tous les nouveaux véhicules

La Commission européenne annonce de nouvelles règles en matière de sécurité routière. Parmi elles, l’obligation d’être filmé pendant la conduite par l’intégration systématique d’une caméra dans l’habitacle. “Les routes européennes…

Chez Boulanger, les soldes d’été réservent encore de belles surprises : voici les offres à saisir

Les soldes d’été continuent de faire baisser les prix chez Boulanger, et le rayon tech n’est pas épargné. Smartphones, PC portables, audio, objets connectés… de nombreuses références populaires profitent de…

Ce projet démesuré de SpaceX pourrait multiplier par dix le nombre de satellites Starlink

Starlink compte déjà plus de 10 000 satellites au-dessus de nos têtes. SpaceX prépare pourtant un déploiement qui ferait passer ce chiffre pour un simple échauffement. Les astronomes retiennent leur…