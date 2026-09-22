Qualcomm, le géant des puces que l’on trouve dans (presque) tous nos téléphones, dévoile ses nouveaux Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Extreme. Gravées en 2 nm, ces puces mettent l’accent bien évidemment sur les performances, mais aussi sur l’IA agentique et le jeu vidéo.

Qualcomm vient de présenter pendant son sommet annuel deux processeurs pour les prochains smartphones Android haut de gamme : les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Le fabricant conserve une base commune et réserve à l’Extreme des fonctions supplémentaires pour le jeu, l’intelligence artificielle et la vidéo. Les constructeurs pourront choisir entre deux niveaux d’équipement au sein de la famille Elite.

Premier changement : Qualcomm passe à une gravure en 2 nm sur les deux modèles, contre 3 nm pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le fabricant annonce un processeur Oryon capable d’atteindre 5 GHz (contre 4,6 ou 4,74 GHz selon les versions du Gen5). Le Snapdragon 8 Elite Extrême, le plus complet de cette nouvelle gamme est équipé de deux cœurs Prime à 5 GHz et six cœurs Performance à 4 GHz, avec 16 Mo de cache Oryon Flex.

De l’IA en veux-tu en voilà

Qualcomm consacre une large place à l’IA agentique, c’est-à-dire à des assistants capables d’effectuer des tâches en tenant compte de vos habitudes ou de vos conversations. Sur les deux puces, le fabricant ajoute un accélérateur baptisé Hexagon Element au processeur dédié à l’IA.

Avec l’Extreme, Qualcomm annonce la prise en charge de modèles MoE de plus de 30 milliards de paramètres. Cette architecture répartit les calculs entre plusieurs groupes spécialisés, dont une partie intervient pour chaque requête. L’objectif consiste à exécuter des assistants plus élaborés sur le téléphone.

Qualcomm renforce le Sensing Hub, qui traite la voix et les informations des capteurs à faible consommation. Il annonce 85 % de performances supplémentaires et une efficacité énergétique en hausse de 20 %, ainsi que la prise en charge de modèles allant jusqu’à 200 millions de paramètres. Avec Personal Scribe, le fabricant veut aider l’utilisateur à retrouver des informations issues de ses messages ou de ses conversations. Qualcomm proposait cette fonction sur le Gen 5 ; il poursuit ici le développement de ces assistants personnels.

Quand Qualcomm met les petits plats dans les grands pour séduire les fans de jeux vidéo

Pour le jeu, Qualcomm équipe l’Extreme de cœurs Adreno dédiés aux calculs d’IA et introduit Adreno Neural Fusion. Les développeurs pourront combiner reconstruction d’image en haute définition et génération d’images intermédiaires afin d’améliorer la fluidité tout en réduisant la consommation. Le fabricant annonce 40 % d’économie d’énergie mesurés dans sa démonstration interne. Qualcomm annonce une intégration dans Unreal Engine, Unity et Messiah pour faciliter le travail des studios.

Cette nouvelle version du Snapdragon conserve 18 Mo de mémoire graphique haute performance, une capacité qui était déjà proposée sur le Gen 5. Mais bonne nouvelle : le fondeur revendique un gain de consommation de 12 % par rapport à son prédécesseur.

Des fonctionnalités de plus en plus avancées en photo comme en vidéo

Les amateurs de vidéo trouveront une différence concrète sur l’Extreme : Qualcomm double le nombre d’images capturées par seconde au ralenti pour passer du 4k + 120 images/seconde à 4k + 240 images/seconde. Le fondeur rend également ses puces compatibles avec l’enregistrement en 8K à 60 images par seconde. Le fabricant reprend le codec APV, introduit avec la génération précédente, pour les utilisateurs qui souhaitent retravailler leurs vidéos en post-production.

Sur les deux modèles, Qualcomm met en avant son traitement Intelligent Pixel Control, une stabilisation intelligente et un moteur de couleur compatible avec les tables 3D LUT. Avec ces dernières, les constructeurs pourront travailler le rendu des couleurs. La qualité finale dépendra des capteurs et des réglages de chaque téléphone.

Enfin, Qualcomm renouvelle également la connectivité avec le modem X105 5G et FastConnect 8800, contre X85 et FastConnect 7900 sur le Gen5. Le fabricant annonce de futurs smartphones chez ses

partenaires, sans préciser de calendrier commercial. Les premiers tests permettront de vérifier ce que ces évolutions apportent à l’autonomie et aux performances sur la durée.

Quels smartphones profiteront en priorité des nouveaux Snapdragon 8 Elite Gen 6 ?

Si une liste complète des smartphones exploitant les nouveaux SoC de Qualcomm n’a pas encore fuité, le fabricant a néanmoins levé le voile sur les deux premiers modèles qui en bénéficieront. On sait d’ores et déjà que le Xiaomi 18 Pro, annoncé ce 23 septembre en Chine, en profitera. Le lancement au niveau mondial de ce smartphone est prévu pour cette année.

Dans le même temps, Motorola a également dégainé son annonce. Son signature 27 reposera lui-aussi sur la nouvelle génération de Snapdragon 8 Elite Gen 6. Affaire à suivre pour tous les autres géants de la téléphonie !