Un plongeur trouve une Pixel Watch 5 dans l’océan, des mois avant sa sortie

Probablement le “leak” le plus orignal à ce jour : une montre connectée Google Pixel Watch 5 récupérée lors d'une séance de plongée sous-marine. On dirait bien qu'il ne s'agit pas d'un faux.

Comment font les “leakers” pour obtenir des images, photos, voire l'appareil lui-même parfois des mois avant son annonce ? Il y a plusieurs possibilités. Dans la majorité des cas, c'est une source interne qui fait passer les informations et autres rendus. Mais de temps en temps, l'explication de la fuite est plus exotique : un employé de la marque qui oublie un prototype dans un bar, ou qui se fait prendre en photo sans le savoir par un passant curieux.

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Là, l'histoire est encore plus étonnante. Alors qu'il fait de la plongée sous-marine au large de l'île Saint-Martin, dans la mer des Caraïbes, un homme trouve une montre dans l'eau. Après examen, il remarque qu'au dos de l'appareil, on peut lire la mention Google Pixel Watch 5. Sachant que la firme de Mountain View n'a fait aucune annonce concernant la successeure de la Pixel Watch 4 à ce jour. Et on dirait bien qu'il s'agit de la vraie.

Quelqu'un a visiblement perdu une Google Pixel Watch 5 dans l'océan

Vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, partagée par Randy Pitchford sur X (Twitter), le cofondateur du studio de développement de jeux vidéo Gearbox. En plus de “Google Pixel Watch 5“, on peut lire les sigles de plusieurs capteurs comme “Heart Rate Sensor“, “UWB“, “EDA“, ou encore la certification IP68 pour la résistance à l'immersion dans l'eau (logique vu là où la montre a été trouvée).

Pitchford indique que l'icône de la batterie était vide, mais que l'écran affichait quand même l'heure. D'après les éléments visibles, il semble que nous soyons bien en présence d'une Google Pixel Watch 5, du moins d'un prototype proche de la version finale. Dans les commentaires de son post sur X, l'homme précise que grâce à “la magie d'Internet“, le propriétaire de la montre a été retrouvé et que tout a été organisé pour lui rendre l'appareil. Peut-être un employé de Google qui va se faire taper sur les doigts.